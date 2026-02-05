Veriler yabancı istihbarata amaç siyasi menfaat! İşte İBB’deki "Casusluk" iddianamesinde istenen cezalar...

"Wickr Me" adlı kripto uygulamada Ekrem İmamoğlu'ndan "mayor" diye bahsedildiğinin kaydedildiği iddianamede, benzer bir data sızması durumunun İBB tarafından oluşturulan "İstanbul Senin" isimli programda da söz konusu olduğu ve aynı usulle veri sızdırıldığı aktarıldı.

"TÜRKİYE SİYASETİNDE SÖZ SAHİBİ OLUNMASI AMAÇLANMIŞTIR"

İddianamede, "Mevcut deliller ve itirafçı beyanı ele alındığında Ekrem İmamoğlu'nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini, mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı, takibi süreçte siyasi maksatlı menfaat edinme gayesinde bulunduğu ve bu iştirakin şüpheliler Necati Özkan ve Hüseyin Gün'le birlikte gerçekleştirildiği tespit edilmiştir." şeklindeki değerlendirmeye yer verildi.

Devletin güvenliği veya siyasal yararları ile yakından ilgili olan ve elde edilmeleri bu değerleri tehlikeye sokabilecek mahiyet taşıyan İBB veri tabanındaki özünde sır niteliğinde olan bilgilerin, internetin karanlık platformuna şüpheli İmamoğlu'nun talimatıyla şüpheli Özkan tarafından yüklendiği belirtilen iddianamede, "Tüm vatandaşların telefonlarına ve sosyal medya yazışmalarına erişim sağlanarak siyasal casusluk suçunun tam anlamıyla tanımına uyacak şekilde, devletin yönetilmesi, yönetme yetkisinin kullanılması ve idaresiyle ilgili bilgilerin bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları doğrultusunda yabancı bir devlet yararına, Türkiye Devleti'nin, vatandaşlarının veya Türkiye'de ikamet etmekte olanların zararına olarak toplandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, "Tüm bilgi, belge ve açıklamalar ışığında 'siyasal casusluk' suçunun, özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere, Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştiği anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede İmamoğlu dışında Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ da yer aldı. Şüpheliler hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep edilirken vatandaşların bilgillerinin kopyalanıp yabancı istihbarat servisleriyle paylaşılması sürecinin talimatını İmamoğlu'nun verdiği iddianamede yer aldı.

Değerlendirilmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, şüphelilerin tutukluluk hallerinin devamına ve şüpheli Merdan Yanardağ'ın kullanıcısı, oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü TELE1 kanalının müsaderesine karar verilmesi istendi.