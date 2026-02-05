Veriler yabancı istihbarata amaç siyasi menfaat! İşte İBB’deki "Casusluk" iddianamesinde istenen cezalar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "casusluk" soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun hiyerarşi silsilesi içinde vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirip yabancı istihbarat servisine aktardığı ve bu yolla siyasi menfaat sağlamaya çalıştığını, 2019 yerel seçimlerini manipüle etme amacı güttüğü belirtildi. İBB'deki "casusluk" iddianamesinde istenen cezalar ise şöyle…
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturması, elde edilen kritik delillerle tamamen yeni bir aşamaya geçildi.
15 YILDAN 20'ŞER YILA....
Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hazırlanan iddianamede, İBB veri tabanından alınan bilgilerin ne amaçla kullanıldığına dair tespitlere yer verildi.
İddianamede, şüpheli Hüseyin Gün'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı bildirildi.
Bu verileri dolaylı olarak şüpheli Necati Özkan'ın temin ettiği ve Gün'ün beyanına göre Özkan'ın başta "ibb.gov.tr" olmak üzere belediyeye ait çok sayıda mail adresini ve şifresini Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla "Ostin" adlı internet aleminin yeraltı olarak nitelendirilen dijital ortamına aktardığı iddianamede anlatıldı.
İddianamede, şüpheli Gün'ün, Ostin'deki mail adresi ve şifrelerle belediyenin gizlilik ihtiva eden belge ve iç yazışmaları başta olmak üzere mail içeriklerindeki datalara eriştiği belirtildi.
Şüpheli İmamoğlu'nun imzasıyla Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen 19 Nisan 2019 tarihli yazıda dışarıdan belirlenecek 3 uzman ve 2 belediye müfettişinin tüm datalara erişme, inceleme yapma ve kopyalama yetkisinin verildiğinin hatırlatıldığı iddianamede, "Bu hususun da özellikle seçim çalışmalarında yabancı istihbarat servislerine data sağlamak maksadıyla gerçekleştiği, bahse konu veriler üzerinden yabancı istihbarat servisleri güdümünde bahse konu veriler üzerinden analiz işlemi yapıldığı, analiz sırasında kişiler arasındaki gizli veya özel verilere erişim sağlandığı anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
İstihbarat servisi elemanlarından elde edilen verilerin aktarımının hiyerarşik silsile içerisinde Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu arasında sağlandığının öne sürüldüğü iddianamede, "Geçmiş dönemde kamuoyuna yansıyan 'İBB 2019 Veri Kopyalama' sürecinin gündemden kaldırılması amacıyla yabancı istihbarat servisi elemanı Aaron Barr, Necati Özkan ve Hüseyin Gün adlı kişilerin müşterek hareket ederek algı faaliyetlerinde bulundukları ve bu durumun gündemden düşürülmesi maksadıyla çalışma yaptıkları belirlenmiştir. Bu çalışmayı da yine Ekrem İmamoğlu talimatıyla gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır." denildi.