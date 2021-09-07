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Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce onları konuşmuştu! Palu ailesi davasında flaş karar

Son dakika haberine göre: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Palu ailesi konusu Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile herkes tarafından konuşuldu. Davayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 07.09.2021 15:35
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Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce onları konuşmuştu! Palu ailesi davasında flaş karar

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında masaya yatırılan Palu Ailesi, uzun bir süre gündemi meşgul etmiş, bütün ülkeyi ayağa kaldıran gelişmeler vatandaşlar tarafından yakın takip şeklinde izlenmişti.

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Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce onları konuşmuştu! Palu ailesi davasında flaş karar

Kocaeli'de meydana gelen olayın içinde tecavüz, istismar ve cinayet gibi suçların bulunduğu aile ile ilgili Kocaeli başsavcılığı harekete geçmiş ve olay sonuçlanmıştı.

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Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce onları konuşmuştu! Palu ailesi davasında flaş karar

Kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alınmıştı.

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Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce onları konuşmuştu! Palu ailesi davasında flaş karar

"KENDİSİ DAHİL HERKESE İSPİRTO İÇİRDİ"

Hakkında usulsüz ölü gömme gerekçesiyle dava açılan Havva Palu duruşma sırası yaptığı savunmasında, "Bu duruma beni düşüren kardeşlerim Y.Ş. E.T. ile yeğenlerim E.T. ve E.T.'dir. Bizim üzerimize cinleri musallat ettiler. Bunun üzerine Tuncer Ustael bize yardım için yanımıza geldi. 2008 yılından sonra birlikte kalmaya başladık.

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Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce onları konuşmuştu! Palu ailesi davasında flaş karar

Kardeşlerim bize korku verdiler, "Sizi öldürürüz, bizim adamlarımız var" dediler. Tuncer'de bize, "Dua edin bunların yalanı ortaya çıksın" dedi ama biz dua edemedik. Cinlerin bize musallat olmalarını engellemek için kendisi dahil herkese ispirto içirdi. Melike ispirto içince başı döndü. Tuncer, Melike'nin öldüğünü söyledi.