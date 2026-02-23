Türkiye bu kazayı konuşuyor: Sürücüsüz araç nasıl vites değiştirdi?

İstanbul Kağıthane'de akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Geri manevra yapmak isterken aracından düşen sürücü, kendi otomobilinin altında kalarak ezildi. Sürücüsüz kalan aracın durmayıp saniyeler sonra ikinci kez talihsiz adama çarptığı o dehşet anları kameralara yansırken, İleri Sürüş Uzmanı Mert İntepe yaşanan akılalmaz olayı A Haber ekranlarında analiz etti.

KENDİ ARACININ KURBANI OLDU Olay, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 48 yaşındaki Savaş D., evinin önünde aracıyla manevra yaptığı sırada dengesini kaybederek açık kapıdan aşağı düştü. Sürücüsüz kalan otomobil, talihsiz adamı altına alarak duvara doğru sürükledi. Durumu fark eden mahalle sakinleri yardıma koştu. Bu sırada sürücüsüz araç yeniden hareket ederek hem sürücüye hem de yardım etmek isteyen bir vatandaşa çarptı.

"BU KAZANIN ASIL SEBEBİ EMNİYET KEMERİDİR" A Haber canlı yayınında görüntüleri değerlendiren İleri Sürüş Uzmanı Mert İntepe, kazanın kök sebebinin bir ihmal olduğunu belirterek, "Bu kazayı tetikleyici sebep aslında kullanıcının araçtan düşmesidir. Sebebi ise emniyet kemeri takmamasıdır. Eğer kemer takılı olsaydı sürücü araçtan düşmeyecek, ayağı pedaldan kaymayacak ve araç geri geri gitmeyecekti" ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ NASIL VİTES DEĞİŞTİRDİ? Görüntülerde aracın önce çarpıp durması, ardından tekrar hareket ederek sürücüyü ikinci kez ezmesi en çok dikkat çeken detay oldu. Mert İntepe, bu durumu teknik bir arızaya bağlayarak, "Aracın çarpma anındaki şiddeti ve ivmesiyle beraber, muhtemelen şanzımandaki bir revizyon hatası veya dişli sorunu nedeniyle araç vites değiştirmiş. Geri vitesteki araç, çarpmanın etkisiyle 'Drive' yani ileri sürüş pozisyonuna geçip tekrar hareket etmiş. Bu milyonda bir olacak bir olaydır" sözleriyle durumu teknik açıdan değerlendirdi. SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ NASIL VİTES DEĞİŞTİRDİ?