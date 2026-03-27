Çelik Kubbe'nin vurucu gücü: ROKETSAN! Türk hava savunması ne durumda?

Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 18:40 Son Güncelleme: 27 Mart 2026 19:02

Kuzeyde yıllardır süregelen Rusya-Ukrayna savaşı, güneyde ise tansiyonun bir an bile düşmediği ABD-İsrail-İran gerilimi dünyayı adeta bir barut fıçısına çevirmiş durumda. Küresel güçlerin bilek güreşi yaptığı bu kritik süreçte Türkiye, savunma sanayiindeki yerli ve milli atılımlarıyla oyun kurucu rolünü pekiştiriyor. Türkiye'nin gökyüzündeki aşılmaz kalkanı 'Çelik Kubbe' ve bu sistemin vurucu gücü olan ROKETSAN füzeleri, dünyada dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

TÜRK HAVA SAVUNMASI NE DURUMDA?

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, A Haber muhabiri Damla Kuşkapan'a yaptığı çok özel açıklamalarda, seri üretimi devam eden dev projelerden 2026 yılındaki tarihi teslimat takvimine, hipersonik füzelerden Körfez ülkelerinin Türk sistemlerine olan yoğun ilgisine kadar stratejik öneme sahip tüm detayları tek tek anlattı.

DÜNYANIN EN KOMPLİKE SAVUNMA SİSTEMİ: ÇELİK KUBBE

Savunma sanayiinde Türkiye'nin gurur kaynağı olan projelerin başında gelen Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "Bundan sonra çok daha farklı versiyonları ile aslında inşallah Çelik Kubbe dünyanın en komplike, dünyanın en kabiliyetli hava savunma sistemlerinden bir tanesi olacak" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin bu alandaki iddiasını ortaya koydu. Şu anki mevcut kapasiteye de değinen İkinci, "Şu anda seri üretimleri devam eden Siper-1 ve Hisar sistemleriyle aslında biz sahada, Sungur sistemleriyle sahada kendi hava savunma sistemimizi hayata geçirmiş durumdayız" şeklinde konuştu. Sistemin sadece mevcut halleriyle kalmayacağını vurgulayan İkinci, "Ama bundan sonraki süreçte de hem sayılarını artıracak hem üretimlerini artıracak hem de yeni özellikler katacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" sözleriyle gelecekteki kapasite artışının sinyallerini verdi.

SICAK ÇATIŞMALARIN VERİLERİ YERLİ SİSTEMLERE CAN VERİYOR

Dünyanın dört bir yanındaki çatışma bölgeleri, savunma sanayii için dev bir test sahası niteliği taşıyor. ROKETSAN, bu bölgelerden gelen geri bildirimleri anlık olarak sistemlerine entegre ediyor. Murat İkinci, "Aslında her savaş, her yapılan çatışma, her çatışmada kullanılan teknolojiler, onların özellikleri bizim yakından takip ettiğimiz unsurlar" diyerek sahadaki her gelişmenin titizlikle analiz edildiğini belirtti. Çatışmaların teknoloji geliştirme sürecindeki rolüne dikkat çeken İkinci, "Hem o unsurların içerisindeki başarı oranları hem de zafiyetlerinin görülmesi açısından bizim sistemlerimize çok ciddi bir geri bildirim oluşturuyor. Biz bunları yakından takip ediyoruz ve özellikle sahada etkin olarak kullanılan, fark yaratan teknolojilerin gerçekten uygulama alanında da bizim sistemlerimize dahil edilmesi konusunu birinci öncelikli olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

