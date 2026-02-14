Trafikte bunları yapanlar yandı! İşte madde madde ceza listesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni trafik düzenlemesiyle birlikte idari para cezalarında dikkat çeken artışlara gidildi. Değişen rakamlara göre, araç kullanırken cep telefonuyla konuşan sürücülere 5 bin TL ceza kesilecek. Hız sınırlarını aşanlara 30 bin TL'ye varan yaptırımlar uygulanırken, "dur" ihtarına rağmen kaçan sürücüler ise 200 bin TL'ye kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

TBMM Genel Kurulu, trafik kurallarına uyumu artırıp kazaları en aza indirmeyi hedefleyen yasayı kabul etti. Yasa kapsamında trafik cezalarına "büyük artış" yapılıyor. Yasa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandığında uygulanmaya başlanacak.

Yasaya göre yeni cezalardan bazıları şöyle: 0,50 promil üzeri alkolle araç kullananlara birinci ihlalde 25 bin, ikincide 50 bin, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira para cezası verilecek, ehliyetler iptal edilebilecek. Uyuşturucu madde kullanan sürücülere 150 bin lira para ve ehliyet iptali cezası uygulanacak. Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden, bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası verilecek.

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin, ehliyeti iptal edildiği halde direksiyon başına geçenlere ise 200 bin lira ceza kesilecek. Kırmızı ışıkta geçene 5 bin, ikinci ihlalde 10 bin, üçüncü ihlalde 15 bin, dördüncü ihlalde 20 bin, beşinci ihlalde 30 bin, altıncı ihlalde 80 bin lira para cezası kesilecek. Yaya yolunda bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet kullananlara 5 bin lira idari para cezası verilecek.

DUR İHTARINA UYMAYANA 200 BİN LİRA Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası verilecek, ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak. Egzoz patlatıp gürültü yapanlara 16 bin lira, araçlarda yüksek sesle müzik dinleyip çevreyi rahatsız edenlere 3 bin lira idari para cezası uygulanacak. Belirlenen tarihlerde kış lastiği kullanmayanlara 6 bin lira, yarış yapan sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak.