Sucuk ve dönerde hile! Vatandaşa dana diye at ve eşek eti yedirdiler

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik ifşa listesini güncelledi. Yapılan denetimlerde Sakarya'daki Kartal Et'in dana sucuklarında, Ankara'da faaliyet gösteren Anksan Besicilik'e ait dana dönerde tek tırnaklı hayvan eti (at ve eşek eti) kullanıldığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 29 Ocak 2026 tarihinde yayımladığı güncel listeyle, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları ve ürünleri kamuoyuna açıkladı. Resmi denetimler sonucunda, tüketiciyi yanıltan, ürün içeriğini gizleyen veya mevzuata aykırı üretim yapan çok sayıda işletme ifşa edildi. Açıklanan liste, gıda terörünün yalnızca tekil ürünlerle sınırlı olmadığını, neredeyse tüm temel gıda gruplarına yayıldığını gözler önüne serdi.

TEREYAĞI VE PEYNİRDE HİLE Denetimlerde özellikle tereyağı ürünlerinde ciddi ihlaller tespit edildi. Ordu, Erzurum ve Gaziantep'te faaliyet gösteren bazı firmaların, tereyağı adı altında bitkisel yağ karışımı sattığı belirlendi. Bazı peynir ürünlerinde ise mevzuata açıkça aykırı şekilde bitkisel yağ kullanıldığı ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu tür uygulamalar, yalnızca tüketiciyi aldatmakla kalmıyor, doğrudan halk sağlığını tehdit eden bir gıda terörü niteliği taşıyor.

PUL BİBERDE DOMATES Baharat ürünlerinde yapılan hilelerin ulaştığı boyut ise endişe verici bulundu. Özellikle pul kırmızı biber ve toz biber ürünlerinde; Domates karıştırıldığı, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya maddelerinin kullanıldığı tespit edildi.

ZEYTİNYAĞINDA TOHUM YAĞI KARIŞIMI Zeytinyağı denetimlerinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Doğal sızma zeytinyağı adıyla satılan birçok üründe tohum yağlarıyla karışım yapıldığı belirlendi. Aydın, İzmir, Manisa ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren bazı firmaların ürünlerinde; daha düşük kaliteli yağlarla karışım yapıldığı, ürün etiket bilgilerinin gerçeği yansıtmadığı tespit edildi.