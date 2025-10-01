01 Ekim 2025, Çarşamba
Sözde çevreci CHP’lilerden skandal! Kaz Dağları'nda ağaçları katledip betonla doldurdular | Doğa katliamına yeşil kamuflaj
Her seferinde 'ağaçlar kesiliyor', diyerek ortalığı ayağa kaldıran CHP'lilerin ağaç katliam skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP yönetimi, çevre mitinglerinde hükümeti hedef alıp sözde doğa savunuculuğu yaparken, Kaz Dağları ve çevresinde ağaçlar katledildi. Binlerce zeytin ağacı 'CHP'li çevrecilerin' lüks villaları için kesilirken belde sakinleri, 20 yıl önce inşa edilen siteye 'Yüzlerce ağacı kestiniz, doğayı mahvettiniz' diye tepki gösterince, site yöneticileri binaları yeşile boyayarak doğa katliamını gizlemeye çalıştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 01.10.2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 10:17