Son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullar uzaktan eğitime geçecek mi? İlkokul, ortaokul, liselerde...

Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde saat 15.55'te toplandı. Kritik toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve aileleri tarafından okullarda yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullar uzaktan eğitime geçecek mi? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte haberin detayları...