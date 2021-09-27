Son dakika: Okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullar uzaktan eğitime geçecek mi? İlkokul, ortaokul, liselerde...
Son dakika... Okullar kapanacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kabine Toplantısı saat 15.55'te başladı. Koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmelerin görüşüleceği toplantıda yüz yüze eğitim ile ilgili alınacak kararlar merak ediliyor. Vaka sayısının 25 binli seviyelerin üzerinde seyretmesi nedeniyle okulların yeniden uzaktan eğitime geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Peki, okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullar uzaktan eğitime geçecek mi? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.09.2021
17:18
Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde saat 15.55'te toplandı. Kritik toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ve aileleri tarafından okullarda yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, okullar kapanacak mı? 2021-2022 okullar uzaktan eğitime geçecek mi? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim bitecek mi? İşte haberin detayları...
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OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME GEÇECEK Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, koronavirüs salgınında yeni tedbirler alınması beklenmiyor. Yüz yüze eğitim konusunda artan vaka ve vefat sayıları Kabine Toplantısı'nda ele alnacak. Yüz yüze eğitim ile ilgili nasıl bir yol izleneceği konusunda Başkan Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.
2021 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BİTECEK?
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.