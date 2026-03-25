Son 21 yılın en düşük seviyesi! Türkiye'de işsizlik oranı açıklandı

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 29,7 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2025 yılında bir önceki yıla göre 3 puan artarak yüzde 29,7 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,6 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 19,9 olarak gerçekleşti.



EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANINA SAHİP İL ARDAHAN OLDU

İşsizlik oranı en düşük il yüzde 4,0 ile Ardahan iken, işsizlik oranı en yüksek il yüzde 13,8 ile Hakkari oldu.



İSTİHDAM ORANI EN YÜKSEK İL ARTVİN OLDU

En yüksek istihdam oranı yüzde 58,1 ile Artvin ilinde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 32,9 ile Hakkari ilinde oldu.

İşgücüne katılma oranı en yüksek il Artvin oldu

En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 61,3 ile Artvin ilinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 38,1 ile Hakkari ilinde oldu.