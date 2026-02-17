Skandalın kasası açılıyor! Ciciş kardeşlerin arşiv iddiası iş dünyasını panikletti: Yanarız

Bebek Otel'le ilgili ortaya atılan fuhuş ve parti iddialarının yankıları sürerken, kamuoyunda "Cicişler" olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy hakkında gündeme gelen "gizli arşiv" söylentileri iş dünyasında tedirginliğe yol açtı. İddialara göre bazı eğlence gecelerine ait görüntülerin kayıt altına alındığı konuşulurken, adı geçen çevrelerde "kayıtlar ortaya çıkarsa yanarız" endişesi hakim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, uyuşturucunun merkezi konumundaki Muzaffer Yıldırım'a ait Bebek Otel'de VİP uyuşturucu partileri düzenlendiği ortaya çıkmıştı.

Bu kapsamda Kasım Garipoğlu'nun günler süren partilerinin ifşa olması, Menderes Utku'nun Club House'ına yapılan baskın ise ünlüler camiasında paniğe neden olmuştu.

BİRLİKTE OLDUĞU KİŞİLERİ GÖRÜNTÜLEYİP ARŞİV YAPMIŞLAR

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre Cicişler olarak bilinen Esra ve Ceyda Ersoy'un uyuşturucu kullanıp birlikte olduğu kişileri görüntüleyip arşiv yaptıkları iddiası ortaya atıldı.

"ACABA GÖRÜNTÜLERİMİZ KİMLERİN ELİNDE?"

İş dünyasının eğlence sever isimleri, gittikleri her yerde görüntülendiklerini öğrenince resmen tir tir titremeye başladı.

"Acaba görüntülerimiz kimlerin elinde?" diye strese girip psikolojisi bozulan isimlerin olduğu konuşuluyor.