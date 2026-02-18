Sapkınlığa neşter! LGBT’yi övenlere hapis yolda

CEZALAR BİR KAT ARTIYOR "Kanuna aykırı cinsiyet değişikliği" operasyonu gerçekleştiren kişilere 3-7 yıl hapis ve adlî para cezası verilmesi öngörülüyor. Eğer ameliyat çocuğa karşı veya yetkili olmayan biri tarafından yapılmışsa, cezalar bir kat artıyor. Kanunda belirtilen kurallara aykırı olarak cinsiyet uyum operasyonu yaptıran kişiye ise 1-3 yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor.

CİNSİYET OPERASYONU YAŞI YÜKSELTİLİYOR Düzenlemeye göre; cinsiyet uyum operasyonlarının yaşı 25'e yükseltiliyor. Operasyon için kişilerin mahkemeye başvurarak izin alması gerekiyor.

DÖRT KEZ RAPOR ŞART

Kişilerin, operasyonun ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunu belgelemek için Sağlık Bakanlığı'nın işaret ettiği eğitim ve araştırma hastanelerinden en az üçer ay aralıklarla dört kez rapor alması şartı getiriliyor.

RESMİ SAĞLIK KURULU RAPORUNA SAHİP DEĞİLSE...

Bu kişiler, yapılan dört değerlendirme sonucunda verilecek resmî sağlık kurulu raporuna sahip değilse, operasyon gerçekleştirilmeyecek.