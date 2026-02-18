CANLI YAYIN
Sapkınlığa neşter! LGBT’yi övenlere hapis yolda

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sapkın akımlara karşı Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda bakanlık tarafından hazırlanan 11. Yargı Paketi'nden çıkarılan LGBTİ karşıtı düzenlemeler yeniden gündeme alınıyor. Bakanlık çalışmasında; genel ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunan veya bunları alenen teşvik eden, öven ya da özendiren kişilere 1-3 yıl hapis cezası getirilmesi öneriliyor.

Adalet Bakanlığı sapkınlığa adeta savaş açtı. Bu kapsamda hazırlanan yeni düzenlemeyle "genel ahlak" ve "aile kurumunun korunması" vurgusu güçleniyor.

Bakanlığın hazırladığı ve 11. Yargı Parketi'nden son anda çıkarılan LGBTİ karşıtı düzenlemeler yeniden gündemde. Söz konusu düzenlemelerin bir kez daha gündeme alınması planlanıyor. Türk Caza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nda değişiklikleri öngören düzenlemelerde "genel ahlak" ve "aile kurumunun korunması" odak noktayı oluşturuyor.

Düzenlemelerde LGBTİ gibi sapkın akımlara karşı cezai yaptırımlar başta olmak üzere yasal ve tıbbi düzenlemeler oldukça katılaştırılıyor. Üzerindeki çalışmaları yürütülen düzenlemelerin içeriği özetle şöyle:

HAPİS CEZALARI YOLDA
Bakanlık çalışmasında; genel ahlâka aykırı tutum ve davranışlarda bulunan veya bunları alenen teşvik eden, öven ya da özendiren kişilere 1-3 yıl hapis cezası getirilmesi öneriliyor.

EVLİLİK TÖRENİNE HAPİS YOLDA

Sabah'ın haberine göre, aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlilik töreni düzenlemesi hâlinde taraflar 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

CİNSİYET OPERASYONU YAŞI YÜKSELTİLİYOR
Düzenlemeye göre; cinsiyet uyum operasyonlarının yaşı 25'e yükseltiliyor. Operasyon için kişilerin mahkemeye başvurarak izin alması gerekiyor.

CEZALAR BİR KAT ARTIYOR
"Kanuna aykırı cinsiyet değişikliği" operasyonu gerçekleştiren kişilere 3-7 yıl hapis ve adlî para cezası verilmesi öngörülüyor. Eğer ameliyat çocuğa karşı veya yetkili olmayan biri tarafından yapılmışsa, cezalar bir kat artıyor. Kanunda belirtilen kurallara aykırı olarak cinsiyet uyum operasyonu yaptıran kişiye ise 1-3 yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor.

DÖRT KEZ RAPOR ŞART
Kişilerin, operasyonun ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunu belgelemek için Sağlık Bakanlığı'nın işaret ettiği eğitim ve araştırma hastanelerinden en az üçer ay aralıklarla dört kez rapor alması şartı getiriliyor.

RESMİ SAĞLIK KURULU RAPORUNA SAHİP DEĞİLSE...
Bu kişiler, yapılan dört değerlendirme sonucunda verilecek resmî sağlık kurulu raporuna sahip değilse, operasyon gerçekleştirilmeyecek.

