Sapkınlığa neşter! LGBT’yi övenlere hapis yolda
Sapkın akımlara karşı Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bu kapsamda bakanlık tarafından hazırlanan 11. Yargı Paketi'nden çıkarılan LGBTİ karşıtı düzenlemeler yeniden gündeme alınıyor. Bakanlık çalışmasında; genel ahlaka aykırı tutum ve davranışlarda bulunan veya bunları alenen teşvik eden, öven ya da özendiren kişilere 1-3 yıl hapis cezası getirilmesi öneriliyor.
Adalet Bakanlığı sapkınlığa adeta savaş açtı. Bu kapsamda hazırlanan yeni düzenlemeyle "genel ahlak" ve "aile kurumunun korunması" vurgusu güçleniyor.
Bakanlığın hazırladığı ve 11. Yargı Parketi'nden son anda çıkarılan LGBTİ karşıtı düzenlemeler yeniden gündemde. Söz konusu düzenlemelerin bir kez daha gündeme alınması planlanıyor. Türk Caza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nda değişiklikleri öngören düzenlemelerde "genel ahlak" ve "aile kurumunun korunması" odak noktayı oluşturuyor.
Düzenlemelerde LGBTİ gibi sapkın akımlara karşı cezai yaptırımlar başta olmak üzere yasal ve tıbbi düzenlemeler oldukça katılaştırılıyor. Üzerindeki çalışmaları yürütülen düzenlemelerin içeriği özetle şöyle:
HAPİS CEZALARI YOLDA
Bakanlık çalışmasında; genel ahlâka aykırı tutum ve davranışlarda bulunan veya bunları alenen teşvik eden, öven ya da özendiren kişilere 1-3 yıl hapis cezası getirilmesi öneriliyor.
EVLİLİK TÖRENİNE HAPİS YOLDA
Sabah'ın haberine göre, aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlilik töreni düzenlemesi hâlinde taraflar 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.