Özgür Özel'in mağduriyet senaryosu çöktü! Osmaniye'de “mağduruz” diyen ailenin üzerine 3 araç kayıtlı

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 08:59 ahaber.com.tr

Vatandaşlar üzerinde mağduriyet algısı oluşturabilmek için daha önce de kurgu röportajlara imza atan CHP'de bir skandal daha patlak verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Osmaniye'de depremzede ziyaretindeki 'mağduriyet senaryosu' elinde patladı. Özel'in ziyaret ettiği "Zor durumdayız" diyen depremzede Emine Kılıç ile eşinin üzerine kayıtlı 3 araç olduğu, ailenin 'ihtiyaç sahibi' kategorisinde de yer almadığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Osmaniye'de gündem olan tiyatrosu elinde patladı. Vatandaşlar üzerinde mağduriyet algısı oluşturabilmek için daha önce de kurgu röportajlara imza atan CHP'de benzer bir skandal daha patlak verdi.

Özgür Özel'in Osmaniye'deki konteyner ziyaretinde görüştüğü depremzede Emine Kılıç, "Elektriğimizi kestiler, eşimin işi yok, bizi çıkarmak istiyorlar, TOKİ bize ev yapsın" şeklindeki söylemleriyle dikkat çekmişti.

ÜSTLERİNE KAYITLI 3 ARABA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Yapılan incelemede, Emine Kılıç ile eşinin adlarına kayıtlı toplam 3 aracın olduğu ortaya çıktı. Söz konusu araçların 1990 model minibüs, 2007 model minibüs ve 2003 model hafif ticari araç olarak sıralandığı öğrenildi.

ALGI OPERASYONU YÜRÜTTÜLER Buna ek olarak eşi Mehmet Kılıç'ın bir inşaat şirketinde sigortalı olarak çalıştığı da belirlendi. Edinilen bilgilye göre aile, 6 Şubat depremlerinden 1 ay sonra 'hak sahibi' olmamalarına, kiracı olmalarına rağmen konteynere yerleştirildi. Ailenin uzun süredir konteynerde de kalmayı bıraktığı, söz konusu konteyner kente 22 Ocak'ta tebligat yapıldığı ve mevcutta bulunanlara ek süre verildiği ortaya çıktı.