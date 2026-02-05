Özgür Özel'e Hatay'da soğuk duş! Depremzedelerden protesto: Bugüne kadar neredeydin?

Hatay ziyareti sırasında beklemediği bir tabloyla karşılaşan Özgür Özel, depremzedelerin öfkesine hedef oldu. Ellerinde dövizlerle konvoyun yolunu kapatan vatandaşlar, afet sonrası süreçte CHP'nin yanlarında olmadığını savundu.

Protesto sırasında açılan pankartlarda yer alan, "Enkazdan daha ağır olan depremden bugüne CHP'nin yokluğudur" ve "Hatay oy verdi, CHP sırtını döndü" yazıları dikkat çekti.

Bir depremzede ise yaşadıkları mağduriyeti, "Depremde belediyeden muhatap bulamazken siz neredeydiniz?" sözleriyle aktardı.