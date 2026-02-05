CANLI YAYIN
Özgür Özel'e Hatay'da soğuk duş! Depremzedelerden protesto: Bugüne kadar neredeydin?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde depremzedelerin protestosuyla karşılaştı. Afet döneminde CHP'nin bölgedeki eksikliğinden dert yanan vatandaşlar, Özel ve beraberindeki heyeti taşıyan araç konvoyunun önünü keserek "Bugüne kadar neredeydin?" ifadeleriyle tepki gösterdi. Protesto alanından uzaklaştırılmaya çalışılan CHP heyeti, vatandaşların yuhalamaları ve tepkileri eşliğinde aracına binerek uzaklaşabildi.

Hatay ziyareti sırasında beklemediği bir tabloyla karşılaşan Özgür Özel, depremzedelerin öfkesine hedef oldu. Ellerinde dövizlerle konvoyun yolunu kapatan vatandaşlar, afet sonrası süreçte CHP'nin yanlarında olmadığını savundu.

Protesto sırasında açılan pankartlarda yer alan, "Enkazdan daha ağır olan depremden bugüne CHP'nin yokluğudur" ve "Hatay oy verdi, CHP sırtını döndü" yazıları dikkat çekti.

DEPREMZEDELER ÖZEL'İ PROTESTO ETTİ

Bir depremzede ise yaşadıkları mağduriyeti, "Depremde belediyeden muhatap bulamazken siz neredeydiniz?" sözleriyle aktardı.

"BUGÜNE KADAR NEREDEYDİN?"
Konvoyun ilerlemesini engelleyen kalabalık, Özgür Özel ve CHP heyetine yönelik eleştirilerini sloganlarla sürdürdü. Bölge halkının zor günlerinde CHP'nin varlığını hissettiremediğini belirten bir vatandaş, "Bugüne kadar neredeydin?" ifadelerini kullandı.

Özel'in cevap vermekte güçlük çektiği anlarda, vatandaşlar afet dönemindeki yalnızlıklarını hatırlatarak tepkilerini yükseltmeye devam etti.

JANDARMA EŞLİĞİNDE BÖLGEDEN AYRILDI
Gerginliğin artması üzerine bölgeye jandarma ekipleri müdahale etti.

ÖZGÜR ÖZEL YUHALANDI

Güvenlik önlemleri altında protesto alanından uzaklaştırılmaya çalışılan CHP heyeti, vatandaşların yuhalamaları ve tepkileri eşliğinde aracına binerek uzaklaşabildi.

Özgür Özel ve beraberindekilerin içinde bulunduğu araçların bölgeden ayrılışı sırasında da tepkiler dinmedi.

