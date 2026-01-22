Özgür Özel'den yılın ilk kıyımı! Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi'yi görevden aldı
Yolsuzluk, şaibeli kurultay, rüşvet ve birçok skandal ile gündeme gelen CHP'de kriz devam ederken Özgür Özel'in parti politikalarını eleştiren isimlere de tasfiyeler sürüyor. Son olarak Özel'in kararıyla, hiçbir açıklama yapılmadan Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı. Kılıçdaroğlu döneminde de etkin bir siyasi olduğu öğrenilen Tanrıverdi'ye yönelik bu karar "çatlak seslere yeni operasyon" olarak yorumlandı.
CHP'de yolsuzluk, şaibeli kurultay, rüşvet ve birçok skandal gündemde yerini alırken bu seferde kıyım kriz patlak verdi.
2023 yılındaki olaylı kurultayla göreve gelen CHP lideri Özgür Özel, o günden bu yana çatlak seslere yönelik hızla disiplin süreçlerini başlatmasıyla dikkati çekiyor.
Sabah'tan Murathan YIldırım'ın haberine göre, göreve geldikten sonraki ilk 10 aylık süreçte 400'e yakın partiliyi disipline sevk ettiren, muhalif kanatta yer alan ilçe başkanlarını ise hiçbir açıklama yapmadan görevden alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, attığı son adımla bir kez daha tartışmalara yol açtı.
YALÇIN TANRIVERDİ'Yİ VE YÖNETİMİNİ ANİ BİR KARARLA GÖREVDEN ALDI
Parti yönetiminin, 3 ay önce oybirliğiyle Erzincan il başkanı seçilen Yalçın Tanrıverdi'yi ve yönetimini ani bir kararla görevden alması tepkileri artırdı.
DİKKAT ÇEKEN SEBEPLER
Görevden alma kararının, tüzüğün 25. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde gerçekleştiği aktarıldı. Söz konusu fıkra, "görev ve sorumlulukları yerine getirmemek, partinin ilkelerine ve amaçlarına aykırı hareket etmek, mali yükümlülükleri yerine getirmemek" gibi ihlalleri içeriyor.