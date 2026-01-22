CANLI YAYIN
Özgür Özel'den yılın ilk kıyımı! Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi'yi görevden aldı

Yolsuzluk, şaibeli kurultay, rüşvet ve birçok skandal ile gündeme gelen CHP'de kriz devam ederken Özgür Özel'in parti politikalarını eleştiren isimlere de tasfiyeler sürüyor. Son olarak Özel'in kararıyla, hiçbir açıklama yapılmadan Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı. Kılıçdaroğlu döneminde de etkin bir siyasi olduğu öğrenilen Tanrıverdi'ye yönelik bu karar "çatlak seslere yeni operasyon" olarak yorumlandı.

CHP'de yolsuzluk, şaibeli kurultay, rüşvet ve birçok skandal gündemde yerini alırken bu seferde kıyım kriz patlak verdi.

2023 yılındaki olaylı kurultayla göreve gelen CHP lideri Özgür Özel, o günden bu yana çatlak seslere yönelik hızla disiplin süreçlerini başlatmasıyla dikkati çekiyor.

Sabah'tan Murathan YIldırım'ın haberine göre, göreve geldikten sonraki ilk 10 aylık süreçte 400'e yakın partiliyi disipline sevk ettiren, muhalif kanatta yer alan ilçe başkanlarını ise hiçbir açıklama yapmadan görevden alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, attığı son adımla bir kez daha tartışmalara yol açtı.

YALÇIN TANRIVERDİ'Yİ VE YÖNETİMİNİ ANİ BİR KARARLA GÖREVDEN ALDI

Parti yönetiminin, 3 ay önce oybirliğiyle Erzincan il başkanı seçilen Yalçın Tanrıverdi'yi ve yönetimini ani bir kararla görevden alması tepkileri artırdı.

DİKKAT ÇEKEN SEBEPLER
Görevden alma kararının, tüzüğün 25. maddesinin 1. fıkrası çerçevesinde gerçekleştiği aktarıldı. Söz konusu fıkra, "görev ve sorumlulukları yerine getirmemek, partinin ilkelerine ve amaçlarına aykırı hareket etmek, mali yükümlülükleri yerine getirmemek" gibi ihlalleri içeriyor.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de etkin bir siyasi olduğu öğrenilen Tanrıverdi'ye yönelik bu karar il örgütünde de karışıklığa sebep oldu.

"ÇATLAK SESLERE YÖNELİK YENİ OPERASYON"

Tanrıverdi'nin bile neden görevden alındığını bilmediği öğrenilirken, parti içerisinde bir kesim "çatlak seslere yönelik yeni operasyon" yorumunu yapıyor.

BİTMEYEN TASFİYE
2025 yılında da keyfi kararlar almaktan çekinmeyen Özel, 39. Olağan Kurultay öncesi muhalif kanatta yer almaları sebebiyle hiçbir gerekçe göstermeden Çankaya, Ovacık ve Pertek ilçe başkanlarını da arka arkaya görevden almıştı.

Kongreler takvimi boyunca genel merkezin işaret ettiği adaylara destek vermeyen örgüt üyelerinin ise ağır baskılara maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

YÜZLERCE PARTİLİ DE DİSİPLİNE SEVK EDİLEREK SUSTURULMAYA ÇALIŞILMIŞTI

Buna ek olarak mutlak butlan davasına ilişkin iddiaları dile getirip araştırılması gerektiğini savunan yüzlerce partili de geçen sene disipline sevk edilerek susturulmaya çalışılmıştı.

