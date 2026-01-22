Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu döneminde de etkin bir siyasi olduğu öğrenilen Tanrıverdi'ye yönelik bu karar il örgütünde de karışıklığa sebep oldu.

"ÇATLAK SESLERE YÖNELİK YENİ OPERASYON" Tanrıverdi'nin bile neden görevden alındığını bilmediği öğrenilirken, parti içerisinde bir kesim "çatlak seslere yönelik yeni operasyon" yorumunu yapıyor.

BİTMEYEN TASFİYE

2025 yılında da keyfi kararlar almaktan çekinmeyen Özel, 39. Olağan Kurultay öncesi muhalif kanatta yer almaları sebebiyle hiçbir gerekçe göstermeden Çankaya, Ovacık ve Pertek ilçe başkanlarını da arka arkaya görevden almıştı. Kongreler takvimi boyunca genel merkezin işaret ettiği adaylara destek vermeyen örgüt üyelerinin ise ağır baskılara maruz kaldığı ortaya çıkmıştı.

YÜZLERCE PARTİLİ DE DİSİPLİNE SEVK EDİLEREK SUSTURULMAYA ÇALIŞILMIŞTI Buna ek olarak mutlak butlan davasına ilişkin iddiaları dile getirip araştırılması gerektiğini savunan yüzlerce partili de geçen sene disipline sevk edilerek susturulmaya çalışılmıştı.