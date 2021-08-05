05 Ağustos 2021, Perşembe
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ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? 2021 üniversite tercih başvuru ekranı! YKS tercih kılavuzu sorgulama!
YKS tercihleri nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezîi yerleştirme işlemine girecek adaylar, ÖSYM AİS sayfası üzerinden tercih bildiriminde bulunacak. 5-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. 2021-TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak tercih yapacaklar. Peki, ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2021 YKS tercih kılavuzu ve tercih ekranı...
Giriş Tarihi: 05.08.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 09:58
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