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Haberler Galeri ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? 2021 üniversite tercih başvuru ekranı! YKS tercih kılavuzu sorgulama!

ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? 2021 üniversite tercih başvuru ekranı! YKS tercih kılavuzu sorgulama!

YKS tercihleri nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezîi yerleştirme işlemine girecek adaylar, ÖSYM AİS sayfası üzerinden tercih bildiriminde bulunacak. 5-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek tercih sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. 2021-TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak tercih yapacaklar. Peki, ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2021 YKS tercih kılavuzu ve tercih ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021 09:58 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 09:58
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ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? 2021 üniversite tercih başvuru ekranı! YKS tercih kılavuzu sorgulama!

ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? Adaylar, YKS tercih kılavuzzunda yer alan Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına; TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri, yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirilecekler. Peki, ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? İşte 2021 YKS tercih kılavuzu ve tercih ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? 2021 üniversite tercih başvuru ekranı! YKS tercih kılavuzu sorgulama!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos 202 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

ÖSYM AİS YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? 2021 üniversite tercih başvuru ekranı! YKS tercih kılavuzu sorgulama!

KAÇ PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİRİLİR?

YÖK'ün tercih robotu sayfası üzerinden kaç puanla hangi üniversiteye gidilebileceğini sorgulayabilirsiniz. Aşağıdaki linklere tıklayarak lisans ve ön lisans programları için tercih sihirbazını kullanabilirsiniz.

YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? 2021 üniversite tercih başvuru ekranı! YKS tercih kılavuzu sorgulama!

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

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ÖSYM AİS ile YKS tercihleri nasıl yapılır? 2021 üniversite tercih başvuru ekranı! YKS tercih kılavuzu sorgulama!

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.