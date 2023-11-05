Ortak sınav sonuçları e-Okul: MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 6.7.8. sınıflar...

MEB, ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı. Bu karar, öğrenciler arasında büyük bir merakla bekleniyor ve ortak sınav sonuçları açıklanması için internet arama motorlarında "Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yoğun bir ilgi var. İşte detaylar: