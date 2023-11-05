05 Kasım 2023, Pazar
Ortak sınav sonuçları e-Okul: MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 6.7.8. sınıflar...
"Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. 2023-2024 eğitim yılı, öğrenciler için heyecanla beklenen sınav dönemine giriş yaptı. Türkiye genelindeki öğrenciler için 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim tarihinde başladı. Ortak sınavlar, 10 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek. Peki, MEB ortak sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte, orak sınav sonuçları sorgulama ekranı: e-okul.meb.gov.tr!
Giriş Tarihi: 05.11.2023 21:19
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