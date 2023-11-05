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Haberler Galeri Ortak sınav sonuçları e-Okul: MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 6.7.8. sınıflar...

Ortak sınav sonuçları e-Okul: MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 6.7.8. sınıflar...

"Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. 2023-2024 eğitim yılı, öğrenciler için heyecanla beklenen sınav dönemine giriş yaptı. Türkiye genelindeki öğrenciler için 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim tarihinde başladı. Ortak sınavlar, 10 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek. Peki, MEB ortak sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte, orak sınav sonuçları sorgulama ekranı: e-okul.meb.gov.tr!

Giriş Tarihi: 05.11.2023 21:19
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Ortak sınav sonuçları e-Okul: MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 6.7.8. sınıflar...

MEB, ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı. Bu karar, öğrenciler arasında büyük bir merakla bekleniyor ve ortak sınav sonuçları açıklanması için internet arama motorlarında "Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yoğun bir ilgi var. İşte detaylar:

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ortak sınav sonuçları e-Okul: MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 6.7.8. sınıflar...

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul'da 7. sınıf ortak matematik sınavları tamamlandı. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Test usulü yapılan sınavlarda yanlış cevapların doğru yanıtları etkilemesi beklenmiyor.

E- OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Ortak sınav sonuçları e-Okul: MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 6.7.8. sınıflar...

Bakanlık henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurmadı. Ancak sınav sonuçlarının Kasım ara tatilinden önce ilan edilmesi öngörülüyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

MEB DUYURULAR SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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Ortak sınav sonuçları e-Okul: MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 6.7.8. sınıflar...

ORTAK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Ortak sınav sonucu sorgulama işlemleri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden görüntülenebilecek.

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Ortak sınav sonuçları e-Okul: MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 6.7.8. sınıflar...

T.C. kimlik numarası, okul numarası ve güvenlik kodu ile sisteme giriş yapan öğrenci ve veliler, güvenlik aşamasının ardından sol tarafta bulunan menüden sonuçları görüntüleyebilirler.