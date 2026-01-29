CANLI YAYIN
Muhittin Böcek'in oğlundan sevgililerine milyonluk hediyeler! İddianamede şok ayrıntılar...

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. İddianamede, tutuklu sanıklar arasında 1 ve 2 numaralı şüpheli olarak yer alan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında dikkat çekici bilgilere yer verildi. Belgelerde, Gökhan Böcek'in sevgililerine hediye ettiği iddia edilen lüks otomobil ve saatlerin yüksek bedelleri öne çıktı. İddianamede lüks saat markasının adının da 167 kez geçtiği görüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan 702 sayfalık iddianamede, 1 ve 2 numaralı şüpheliler olarak yer alan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı.

SEVGİLİLERİNE MİLYONLUK HEDİYELER

Soruşturma kapsamında tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in, sevgililerine milyonluk hediyeler aldığı kaydedildi.

ALTIN VE GÜMÜŞ BİLEKLİK, MARKA ÇANTALAR…

Muhittin Böcek'in; sevgilisi M.K.'ye lüks otomobilin yanı sıra, 14 bin 500 avro değerinde lüks saat hediye ettiği belirtildi. Mustafa Gökhan Böcek'in, bir dönem sevgili olduğu belediye çalışanı B.G.'ye, lüks otomobilin yanı sıra, 10 bin avro değerinde saat, altın ve gümüş bileklikler, marka çantalar hediye ettiği kaydedildi.

11 BİN 550 AVRO DEĞERİNDE SAAT VE OTOMOBİL HEDİYE

Mustafa Gökhan Böcek'in, B.G. ile Dubai'de tatile gittiklerini ifade ettiği de iddianamede yer aldı. Mustafa Gökhan Böcek'in, eşi Zuhal Böcek'e de 11 bin 550 avro değerinde saat ve otomobil hediye ettiği iddianamede yer aldı.

EŞİNİN EVİNDEN DE ÇIKTI
Diğer yandan, Mustafa Gökhan Böcek'in ilk eşi Zeynep Kerimoğlu'nun evindeki aramada ise 3 lüks saat tespit edildi. İddianamede 3 numaralı şüpheli olarak yer alan Kerimoğlu ifadesinde, bu saatlerin evlenmeden önce babası tarafından alındığını ifade etti.

İDDİANAMEDE 167 KEZ GEÇİYOR
Diğer yandan, Muhittin Böcek'in özel kalem müdürü şüpheli Y.Y.'nin evinde yapılan aramada eşine ait 1 adet lüks saat, kuyumcu U.K.Y. adlı şüphelinin evinde yapılan aramada ise 4 adet lüks saat olduğu belirlendi. Zaman zaman rüşvet malzemesi olarak verildiği kaydedilen lüks saat markasının adının, iddianamede 167 kez geçtiği görüldü.

