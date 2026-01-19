Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

Çünkü uzun zamandır megakentte kar yağışına hasret kalınmıştı. Bugün belki de tahminlerin daha üzerinde bir kar yağışıyla karşı karşıya kaldık diyebiliriz. Şu anda şehir merkezi diyebileceğimiz lokasyonda bile, parklarda ayak bileğimizi geçen kar miktarları mevcut; bunu da belirtelim. Burak Keskinci ile sabah erken saatlerden itibaren Anadolu Yakası'nın farklı lokasyonlarında kar manzaralarını ekranlara getirmeye çalıştık. Özellikle Beykoz ve Çekmeköy'de aralıksız yağan bir yağış vardı; zaman zaman tipiye çeviren, zaman zaman da seyirlik, İstanbul'u kartpostal gibi, kartpostalları aratmayacak görüntüler oluşturan bir kar yağışı vardı.

Orada da yine karla ilgili en azından tadını çıkaran bir kesim de var; çocuklar oraya büyük bir kardan adam yapmışlar. Merve şunu belirtelim; tabii ki ulaşım için sıkıntı olsa da İstanbul'da alarm veren barajlar için yine belki de kar yağışı imdada yetişti diyebiliriz, bir can suyu oldu diyebiliriz. %17'lere düşmüştü barajlardaki doluluk oranı; geçtiğimiz günlerde yağışla birlikte kar yağışı yine %23 seviyelerine çıkardı. Bu yağışlarla muhtemelen daha da yüksek seviyelere çıkaracak çünkü bazı barajlarda artık suyun tamamen çekildiğini, barajların tamamen kuruma ile yüz yüze geldiğini belirtebiliriz.

İşte İstanbul'da gerçekten özlenen manzaralardı kar yağışı. Şu anda da hava yine kapadı Merve, biraz çisenti sulu kar şeklinde yağmaya başladı. Bir kere daha buradan Burak bir gösterebilirsen gerçekten de güzel yapılmış; burnu, tabii dallarını da kol olarak kullanmış, dalları da kol olarak yapmışlar, kolay gelsin diyelim. Evet, şu an için tekrardan yine sulu kar şeklinde yağmaya başladı ama sabah saatlerinden itibaren inanılmaz bir yağış vardı Anadolu Yakası'nda . Bölge bölge değişiyor tabii; kar kalınlıklarının yüksek rakımlı ilçelerde 10 santimin üzerine çıktığına şahitlik ettik. Şehir merkezinde de kaldırımlar, araçların üzeri, çatılar tamamen karla kaplandı. Ana arterler şu an için açık görünüyor ancak İstanbul'da akşam trafiği ne olacak bütün soru bu.

Çocuklar da tabii ki buradaki kar yağışının tadını çıkarıyorlar. İşte şimdi muhtemelen birazdan yağış tekrardan tipi tarzında ya da lapa lapa yağacak gibi görünüyor. Bir açıyor hava bir kapıyor ancak şu an için -2, -3 derece hissedilen bir sıcaklık değeri vardı o biraz düzeldi; 0 derecenin üstüne çıktı, 1-2 dereceleri gösteriyor. Ancak zaman zaman tipiye çevirdiğinde hava inanılmaz bir soğukla birlikte aslında yerde de buzlanmaya neden olabiliyor. Bu açıdan ana arterlerin açık tutulması önemli.