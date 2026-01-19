Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları
Meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrası İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Birçok nokta beyaz örtü ile kaplanırken karın tadını en çok çocuklar çıkardı. A Haber ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu noktalardan son durumu aktardı. İşte İstanbul'dan kar manzaraları ve kentteki son durum...
Megakent İstanbul'un kar hasreti bitti ve beyaz örtü etkili oldu. Birçok ilde etkili olan kar sonrası özellikle yüksek noktalar beyaz örtüyle kaplandı.
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bunu fırsat bilen çocuklar ve aileleri dışarı çıkarak karın keyfini doyasıya yaşadı. İstanbul Çekmeköy'de etkili olan beyaz örtü A Haber dron kamerası ile görüntülendi.
A Haber ekipleri İstanbul'un birçok noktasında kar nöbetinde. Ekiplerimiz ilçe ilçe son durumu aktarırken karın keyfini çıkaran çocukları da görüntüledi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır Ataşehir'den şu sözlerle son durumu aktardı.
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır: Lokasyonumuzu biraz önce Kartal'daydı, şu anda Ataşehir bölgesindeyiz; bunu belirtip başlayalım. Şu an için lokal olarak devam eden kar yağışı, Kartal'dan sonra Ataşehir'de biraz etkisini yitirmiş gibi ancak yerlerde ve çevre tamamen karla kaplı olduğunu belirtelim. Özellikle ara sokaklarda bu konunun daha dikkat edilmesi gerektiğini de belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım Burak Keskincı ile bu görüntüleri aktarıyoruz. Şu an için bölgede kar yağışı genel olarak durmuş olsa da bazı lokasyonlarda, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkisini sürdürüyor. Peki ne kadar devam edecek? Bugün akşam saatlerinde de kar yağışıyla ilgili aslında uyarılar da var.
Şu an için Ataşehir'de kar yağışı şu saat itibarıyla durmuş görünse de yüksek rakımlı ilçelerde kısmen devam ediyor. Parklar, çevre sokaklar tamamıyla karla kaplanmış durumda. Tabii her zaman olduğu gibi yine kar yağışıyla birlikte en çok sevinen çocuklar oldu; ileride de yine aileleriyle karın keyfini çıkaran çocukları görüyoruz. Hatta o tarafa doğru biraz ilerleyelim, bir kardan adam bile yapacak şekilde kar yağışının İstanbul'da etkili olduğunu belirtelim.