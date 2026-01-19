CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji tarafından yapılan uyarı sonrası İstanbul'da kar yağışı etkili oldu. Birçok nokta beyaz örtü ile kaplanırken karın tadını en çok çocuklar çıkardı. A Haber ekipleri ise kar yağışının etkili olduğu noktalardan son durumu aktardı. İşte İstanbul'dan kar manzaraları ve kentteki son durum...

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

Megakent İstanbul'un kar hasreti bitti ve beyaz örtü etkili oldu. Birçok ilde etkili olan kar sonrası özellikle yüksek noktalar beyaz örtüyle kaplandı.

A HABER DRON KAMERASINDAN İSTANBUL MANZARASI
Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Bunu fırsat bilen çocuklar ve aileleri dışarı çıkarak karın keyfini doyasıya yaşadı. İstanbul Çekmeköy'de etkili olan beyaz örtü A Haber dron kamerası ile görüntülendi.

İSTANBUL'UN HER İKİ YAKASIDA KAR ETKİSİ ALTINDA

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

A Haber ekipleri İstanbul'un birçok noktasında kar nöbetinde. Ekiplerimiz ilçe ilçe son durumu aktarırken karın keyfini çıkaran çocukları da görüntüledi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır Ataşehir'den şu sözlerle son durumu aktardı.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır: Lokasyonumuzu biraz önce Kartal'daydı, şu anda Ataşehir bölgesindeyiz; bunu belirtip başlayalım. Şu an için lokal olarak devam eden kar yağışı, Kartal'dan sonra Ataşehir'de biraz etkisini yitirmiş gibi ancak yerlerde ve çevre tamamen karla kaplı olduğunu belirtelim. Özellikle ara sokaklarda bu konunun daha dikkat edilmesi gerektiğini de belirtmiş olalım. Kameraman arkadaşım Burak Keskincı ile bu görüntüleri aktarıyoruz. Şu an için bölgede kar yağışı genel olarak durmuş olsa da bazı lokasyonlarda, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkisini sürdürüyor. Peki ne kadar devam edecek? Bugün akşam saatlerinde de kar yağışıyla ilgili aslında uyarılar da var.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

İSTANBUL'UN BİRÇOK İLÇESİNDE YOĞUN KAR VAR

Şu an için Ataşehir'de kar yağışı şu saat itibarıyla durmuş görünse de yüksek rakımlı ilçelerde kısmen devam ediyor. Parklar, çevre sokaklar tamamıyla karla kaplanmış durumda. Tabii her zaman olduğu gibi yine kar yağışıyla birlikte en çok sevinen çocuklar oldu; ileride de yine aileleriyle karın keyfini çıkaran çocukları görüyoruz. Hatta o tarafa doğru biraz ilerleyelim, bir kardan adam bile yapacak şekilde kar yağışının İstanbul'da etkili olduğunu belirtelim.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

Çünkü uzun zamandır megakentte kar yağışına hasret kalınmıştı. Bugün belki de tahminlerin daha üzerinde bir kar yağışıyla karşı karşıya kaldık diyebiliriz. Şu anda şehir merkezi diyebileceğimiz lokasyonda bile, parklarda ayak bileğimizi geçen kar miktarları mevcut; bunu da belirtelim.

Burak Keskinci ile sabah erken saatlerden itibaren Anadolu Yakası'nın farklı lokasyonlarında kar manzaralarını ekranlara getirmeye çalıştık. Özellikle Beykoz ve Çekmeköy'de aralıksız yağan bir yağış vardı; zaman zaman tipiye çeviren, zaman zaman da seyirlik, İstanbul'u kartpostal gibi, kartpostalları aratmayacak görüntüler oluşturan bir kar yağışı vardı.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

Orada da yine karla ilgili en azından tadını çıkaran bir kesim de var; çocuklar oraya büyük bir kardan adam yapmışlar. Merve şunu belirtelim; tabii ki ulaşım için sıkıntı olsa da İstanbul'da alarm veren barajlar için yine belki de kar yağışı imdada yetişti diyebiliriz, bir can suyu oldu diyebiliriz. %17'lere düşmüştü barajlardaki doluluk oranı; geçtiğimiz günlerde yağışla birlikte kar yağışı yine %23 seviyelerine çıkardı. Bu yağışlarla muhtemelen daha da yüksek seviyelere çıkaracak çünkü bazı barajlarda artık suyun tamamen çekildiğini, barajların tamamen kuruma ile yüz yüze geldiğini belirtebiliriz.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

İşte İstanbul'da gerçekten özlenen manzaralardı kar yağışı. Şu anda da hava yine kapadı Merve, biraz çisenti sulu kar şeklinde yağmaya başladı. Bir kere daha buradan Burak bir gösterebilirsen gerçekten de güzel yapılmış; burnu, tabii dallarını da kol olarak kullanmış, dalları da kol olarak yapmışlar, kolay gelsin diyelim.

Evet, şu an için tekrardan yine sulu kar şeklinde yağmaya başladı ama sabah saatlerinden itibaren inanılmaz bir yağış vardı Anadolu Yakası'nda . Bölge bölge değişiyor tabii; kar kalınlıklarının yüksek rakımlı ilçelerde 10 santimin üzerine çıktığına şahitlik ettik. Şehir merkezinde de kaldırımlar, araçların üzeri, çatılar tamamen karla kaplandı. Ana arterler şu an için açık görünüyor ancak İstanbul'da akşam trafiği ne olacak bütün soru bu.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

Çocuklar da tabii ki buradaki kar yağışının tadını çıkarıyorlar. İşte şimdi muhtemelen birazdan yağış tekrardan tipi tarzında ya da lapa lapa yağacak gibi görünüyor. Bir açıyor hava bir kapıyor ancak şu an için -2, -3 derece hissedilen bir sıcaklık değeri vardı o biraz düzeldi; 0 derecenin üstüne çıktı, 1-2 dereceleri gösteriyor. Ancak zaman zaman tipiye çevirdiğinde hava inanılmaz bir soğukla birlikte aslında yerde de buzlanmaya neden olabiliyor. Bu açıdan ana arterlerin açık tutulması önemli.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

A Haber Muhabiri Meral Dağlılar Çamlıca Tepesi'nden son durumu aktardı.

Dağlılar'ın aktardıkları şu şekilde:

Sizlerin de dediği gibi aslında İstanbul'da kar yağınca ilk akla gelen mekanlardan bir tanesi Çamlıca Tepesi oluyor. Bugün de özellikle ailelerin uğrak noktası haline geldi. İşte şu anda da halihazırda tipi şeklinde bir kar yağışıyla da karşı karşıyayız.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

Biz aslında öğle saatlerinden bu yana buradayız ve sürekli olarak kar yağışının durmadığını ve ara ara bu tipi şeklinde de döndürdüğünü söyleyebiliriz. Elbette karın tadını yine çocuklar çıkardı. Onlara güzel bir ara tatil hediyesi oldu aslında bu kar. O yüzden onlar da eğlencenin tadına bakıyorlar.Aslında dışarı fırlayan sadece çocuklar değil, aileler geldi buraya.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

Evet, çocuklar bu noktada özellikle trafikte akışın bozulmaması adına çalışan belediye ekiplerine de bir sitemleri oldu kendilerinin, özellikle tatilde oldukları için elbette bu eğlencenin tadına varmak istiyorlar. Kameraman arkadaşım Mehmet Zengin sizlere şimdi Çamlıca'nın görüntülerini getiriyor. Her tarafta birer aile olduğunu söylemek mümkün. Kayıyorlar, kar topu oynuyorlar, kardan adam yapıyorlar. İşte aslında biraz önceki çocuklar da yine karın tadını çıkarttıklarını söylediler.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

'Özellikle en ufak bir kar yağışı görsek hemen dışarı fırlıyoruz' diye de belirttiler. Uzun zamandır elbette İstanbul'un beklediği bir aslında kar yağışıydı bu ve sonunda İstanbullular da kavuşmuş oldu diyebiliriz. İşte şimdi orada da bir kayak yapılıyor, poşetler alınmış ellere ve ailece aslında kar yağışı gerçekleştiriliyor tadını çıkarıyorlar.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

Hemen sağ tarafta bir araç geliyor, polis aracı. Tabii onlar da çok daha sık devriye dönüyorlar bu noktada ama oldukça yavaş şekilde ilerlediklerini söyleyebiliriz. Kaldı ki burası çok sık tuzlanmıştı ama dediğim gibi aslında yağış kesilmediği için hala devam eden bir beyaz örtü mevcut. İşte burada da yine bir aile kar topu oynuyor.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

İstanbullular da bu noktada çok mutlu olduğunu belirtebilirim. Çamlıca Tepesi aslında en çok kar yağışı alan noktalardan da bir tanesi. O yüzden bu çevre yerlerde yaşayan vatandaşlarımız hemen buraya geliyorlar.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

Kaldı ki bir önceki kar yağışında karşı yakadan yani Avrupa Yakası'ndan dahi Çamlıca Tepesi'ne sadece kar oynamak için gelen yine vatandaşlar vardı. Aslında eğlencenin tadını da yine klasik bir cümleyle çocuklar çıkardı diyebiliriz. Tabii bu tipiyle birlikte soğuk hava oldukça derinden de hissediliyor

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

Yani İstanbul'un belki kıyı kesimlerinde bu kadar hissedilmeyebilir ama o tipi sürekli vurdukça aslında ciddi bir soğukluk da hissediliyor. İşte aslında alışılagelmişin dışında bir manzara; kardan adamın kendisi şu anda yerde yatıyor, galiba kardeşi de onu kardan adam haline getirmeye çalışıyor.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

A Haber Muhabiri Nazif Vural Başakşehir'den son durumu şu sözlerle aktardı:

İstanbul'un en yüksek ilçelerinden birisi olan Başakşehir'deyiz ve Başakşehir'in özellikle daha da yüksek kısımları; Güvercintepe gibi, Fenertepe gibi noktalarda şu an an itibarıyla tipi şeklinde yağış devam etse de Başakşehir'in birazcık daha rakımı daha düşük olan noktalarında kar yağışı etkisini bir noktaya kadar yitirmiş durumda diyebiliriz. Ancak kar yağışı etkisini yitirse de bu tam anlamıyla kar İstanbul'u terk etti anlamına gelmiyor. Öyle ki İstanbul'da şu an birçok farklı noktada kar yağışı kendisini göstermeye devam ediyorken, ilerleyen saatlerde de bu kar yağışını karla karışık yağmur şeklinde ve kar şeklinde yine göreceğiz. Özellikle bulunduğumuz Başakşehir'de yine kar yağışının aslında arkasında bıraktığı o kar örtüsü hâlâ burada gözle görülebilir halde ve yerde de tamamıyla artık birçok farklı noktada buzlanma başlamış durumda.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

Yüksek kesimlerde böyleyken bunun yanı sıra şehrin merkezi noktalarında, daha düşük rakımlı ilçelerde bu durumun daha da hızlı seyredeceğini hatırlatalım İstanbul genelinde. Peki neler yaşandı bugün, hemen ondan bahsedelim. İstanbul'da gece saatleri itibarıyla başlayan o kar yağışı beklenenden de hızlı şekilde etkisini gösterdi ve yerde aslında belki de birçok İstanbullunun beklemediği şekilde tuttu ve neredeyse 10 santimetre ile 12 santimetre arasında kendisini gösterdi.

Megakent beyaza büründü! A Haber ekipleri kar nöbetinde: İşte İstanbul'dan kar manzaraları

Bulunduğumuz Başakşehir'de de yer yer 20 santimetreye kadar çıkan bir kar örtüsü vardı. Tabii ki çocuklar eğlendi, aileler çocuklarıyla birlikte dışarıya çıktılar ve eğlenmenin tadına baktılar. Ancak İstanbul trafiği için de büyük bir soru işareti oluştu. Öyle ki İstanbul trafiğinde de çok, sabah saatlerinde çok yoğun dakikalar yaşandı.
Son olarak hemen şöyle arkamızı da bir noktada Başakşehir'in o karlı manzarasına vererek son bilgileri aktaralım. İstanbul'un birçok farklı noktasında arkamdaki gibi aslında o kar görüntüsünü, kar manzarasını görmek mümkün. Ancak hatırlatalım tekrar; yollarda buzlanma ve don olayları sıkça rastlanabilir. Özellikle yarın sabah itibarıyla İstanbul'da bağlantı yollarından geçerken bir o kadar dikkatli olmak, ara sokaklardan çıkarken de bir o kadar dikkatli olmak gerekiyor diyelim

Mobil uygulamalarımızı indirin