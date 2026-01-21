Küresel oyun ve üretim ekonomisine tahammülsüzlük! Berat Albayrak korkusu nereden geliyor?

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2026 09:06 Son Güncelleme: 21 Ocak 2026 09:43 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Yıllarca serbest piyasa vaazı veren küresel düzenin efendileri, çıkarları sarsılınca korumacılığa sarıldı. Trump'ın hamleleri bir sapma değil, sistemin gerçek yüzünün ifşası olarak yorumlandı. Ha-Joon Chang'ın yıllar önce anlattığı "merdiveni itme" hikayesi bugün bir kez daha doğrulanırken, Türkiye'de üretim ekonomisini savunanların neden hedefe konduğu da böylece ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna "Berat Albayrak'a neden bu denli kafayı taktıkları şimdi daha iyi anlaşılıyor" ifadeleriyle çarpıcı detayları köşesine taşıdı.

Liberal dünya düzeni, gelişmekte olan ülkelere yıllarca "serbest piyasa" vaazı verirken, kendi çıkarları tehdit altına girdiğinde bu ilkeleri tereddütsüz rafa kaldırıyor.

Ha-Joon Chang'ın yıllar önce anlattığı "merdiveni itme" hikayesi bugün bir kez daha doğrulanırken, Türkiye'de üretim ekonomisini savunanların neden hedefe konduğu da böylece ortaya çıktı. Sabah Gazetesi yazarı Salih Tuna "Berat Albayrak'a neden bu denli kafayı taktıkları şimdi daha iyi anlaşılıyor" ifadeleriyle çarpıcı detayları köşesine taşıdı.

İşte Tuna'nın 21 Ocak 2026 tarihli yazısı: Yıllardır gelişmekte olan ülkelere "Piyasaya asla dokunmayın, gümrükleri indirin, devlet elini ekonomiden çeksin..." diyen liberal dünya sisteminin ağaları, kendi çıkarları sarsıldığı an "serbest piyasa" ilkelerini nasıl çöpe atıyorlar görüyorsunuz değil mi?

Sakın ola mevzuyu, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri üzerinden tüm dünyaya "racon kesmesine" indirgemeyin.

Serbest piyasanın iplerini elinde tutan "Karun takımı" izin vermese Trump gıkını bile çıkaramaz.

O sadece dünya sisteminin nasıl bir illüzyonla malul olduğunu istemeden de olsa ifşa etmiş oldu.

Ki ünlü ekonomist Ha-Joon Chang, "Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü" adıyla Türkçe'ye de çevrilen eserinde yıllar önce mahut küresel illüzyonun perdesini aralamıştı. Özellikle de "merdiveni itmek" benzetmesiyle...

Chang küresel düzenin ağababalarının "kalkınma merdivenini" tırmanırken korumacılığa sarıldıklarını, devlet desteğiyle palazlandıklarını, yeri geldiğinde başkalarının teknolojisini "ödünç alarak" devleştiklerini, lakin yukarıya çıktıklarında, arkadan gelenler aynı basamaklara basarak yükselmesin diye o merdiveni devirdiklerini anlatır.

