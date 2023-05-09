KURBANLIK DANA FİYATLARI 2023! Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyük baş, küçükbaş, koyun...

"Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı, 29 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Dini vazifesini yerine getirmek isteyenler, 2023 yılında kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, küçükbaş, büyükbaş kurbanlık daha, koyun ne kadar kaç TL? İşte, 2023 kurbanlık fiyatları!