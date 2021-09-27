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KPSS branş bazında sıralamalar son dakika! ÖSYM 2021 KPSS lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?

KPSS lisans sınavlarına katılan adaylar için son dakika açıklaması geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile birlitke, 2021 Kamu Personel Seçme Sınavına (2021-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalar listesinin yayınlandığı bildiridli. Sınavlara katılan adaylar heyecan içinde detayları araştırıyor. Peki, 2021 KPSS Lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.09.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 16:53
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KPSS branş bazında sıralamalar son dakika! ÖSYM 2021 KPSS lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?

KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 2021 yılında gerçekleştirilen KPSS lisans sınavlarının branş bazında sıralamalar listesi yayınlandı. Sınavlara katılan kamu personeli adayları branş sıralamalarını araştırıyor. Peki, 2021 KPSS Lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS branş bazında sıralamalar son dakika! ÖSYM 2021 KPSS lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?

KPSS LİSANS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?

2021 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2021-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları yayınlandı. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.

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KPSS branş bazında sıralamalar son dakika! ÖSYM 2021 KPSS lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NEDİR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

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KPSS branş bazında sıralamalar son dakika! ÖSYM 2021 KPSS lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir."

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KPSS branş bazında sıralamalar son dakika! ÖSYM 2021 KPSS lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?

BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR HAKKINDA TEKNİK AÇIKLAMA

Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.