27 Eylül 2021, Pazartesi
KPSS branş bazında sıralamalar son dakika! ÖSYM 2021 KPSS lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır?
KPSS lisans sınavlarına katılan adaylar için son dakika açıklaması geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile birlitke, 2021 Kamu Personel Seçme Sınavına (2021-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalar listesinin yayınlandığı bildiridli. Sınavlara katılan adaylar heyecan içinde detayları araştırıyor. Peki, 2021 KPSS Lisans branş sıralaması sorgulama nasıl yapılır? İşte 2021 KPSS lisans branş bazında sıralamalar listesi...
Giriş Tarihi: 27.09.2021 16:53 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021 16:53
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