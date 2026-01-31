İzmir'de su krizi bitmek bilmiyor! Beceriksiz yönetim susuzluğa mahkum etti
İzmir'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken barajlardaki doluluk oranları beklenen seviyenin çok altında kaldı. Uzmanlar, kentte yaşanan su krizinin sebebinin CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "kötü su yönetimi" ve bilimden uzak politikaları olduğunu vurguladı. İzmirliler ise altyapı eksikliği ve kronikleşen su sorunu nedeniyle isyan etti.
İzmir genelinde son dönemde görülen şiddetli yağışlar, dere taşmalarına ve su baskınlarına neden olurken hayatı da olumsuz etkiliyor. Ancak bu yoğun yağış bile barajlardaki tabloyu değiştirmeye yetmedi.
Özellikle kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranlarında yüzde 4 seviyelerde seyrederken, yaklaşan tehlikeyi de gözler önüne serdi. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, İzmir'deki mevcut durumu, "İzmir'de gerçekten bir su yönetim sorunu olduğu aşikar" sözleriyle özetledi.
BİLİMDEN UZAK ÇÖZÜMLER: "YAĞMUR BOMBASI" TARTIŞMASI
Yaşar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "bulut tohumlama" (yağmur bombası) gibi çözüm aramasını eleştirerek, asıl meselenin mevcut suyun yönlendirilerek sürdürüldüğünü belirtti. Doç. Dr. Doğan Yaşar, "Bizim yağışımız yeterli, biz Arap ülkelerinde bulunuyoruz. Bütün olay bu yağışı kontrol performansı. Olay, yağışların olmaktan ziyade artık bilimi kullanım suyu da bilimsel olarak destekleniyor" dedi.
UZMANLARDAN "GRİ SU" VE "YER ALTI BARAJI" ÖNERİSİ
Su krizinin aşılması için yıllardır somut öneriler sunduklarını ancak bir adım atılmadığını, özellikle atık suların geri kazanılabileceğini ve yer altı barajlarının önemine dikkat çekiyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yaşar, "Önce bir jeoloji bölümüne ayrılır, boyut bir hidrojeoloji su haritaları çıkarsınlar ve ayrıca yer altı barajları için uygun yerler tespit etsinler. Çiğli arıtmadan 500 bin metreküp su çıkıyor, bunu tarıma kazandırın, bunu arıtın. Gördes Barajı'nın altı patlak, bunun için bu oluyor, İzmir'de su sorunu çıkıyor" şeklinde konuştu.
VATANDAŞIN SABRİ TAŞTI: ALTYAPI HİÇ YOK!
Yıllardır bidonlarla su kuyruklarında bekleyen ve kesintilerle mücadele eden İzmir halkı ise belediye yönetimine tepkili.