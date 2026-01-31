İzmir'de su krizi bitmek bilmiyor! Beceriksiz yönetim susuzluğa mahkum etti

UZMANLARDAN "GRİ SU" VE "YER ALTI BARAJI" ÖNERİSİ

Su krizinin aşılması için yıllardır somut öneriler sunduklarını ancak bir adım atılmadığını, özellikle atık suların geri kazanılabileceğini ve yer altı barajlarının önemine dikkat çekiyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yaşar, "Önce bir jeoloji bölümüne ayrılır, boyut bir hidrojeoloji su haritaları çıkarsınlar ve ayrıca yer altı barajları için uygun yerler tespit etsinler. Çiğli arıtmadan 500 bin metreküp su çıkıyor, bunu tarıma kazandırın, bunu arıtın. Gördes Barajı'nın altı patlak, bunun için bu oluyor, İzmir'de su sorunu çıkıyor" şeklinde konuştu.