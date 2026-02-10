İstanbul'da yeni anket sonuçları: İBB'de seçim olsa kim kazanır? AK Parti yüzde 40'ı geçti

"Ne yapalım, gözlerimize bant mı çekelim? İstanbul'un feryadına sağır mı olalım? Doğruyu söylemekten vaz mı geçelim? Kör olmayacağız, sağır olmayacağız. Gerçekleri söylemekten asla vaz geçmeyeceğiz. İstanbul'a ne yaptıklarını, İstanbullulara bir bir anlatmaya hep birlikte devam edeceğiz. Her şartta, her yerde, her zaman. Bu, İstanbul'un üzerimizdeki hakkıdır. İstanbul'un hakkını, İstanbul'un imkanlarını talan edenlerden söke söke alacağız."

İstanbul'da reklam alanlarında başlattıkları kampanyanın CHP yönetiminde büyük rahatsızlığa yol açtığını ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

Özdemir, trafik, İETT otobüslerinin yanması, metrobüs ve toplu ulaşımdaki sorunlar, kentsel dönüşümde geri kalınması gibi meselelerin neden oluştuğunun son davalarla görüldüğünü anlattı.

"İNŞALLAH BU TABLOYU ÇOK DAHA YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ"

Özdemir, teşkilat olarak 2026 ve takip eden yıllar için yol haritalarını belirlediklerini ifade ederek, daha fazla çalışarak ivmelerini yükselteceklerini söyledi.

İlk somut hedeflerinin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, sonrasında ise İBB ve ilçe belediye başkanlığı seçimleri olduğunu belirten Özdemir, ev ev, mahalle mahalle, ilçe ilçe büyüyerek başaracaklarını dile getirdi.

Sunumunda, yaptırdıkları kamuoyu araştırma sonuçlarını paylaşan Özdemir, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde sadece AK Parti'nin oy oranı yüzde 32,6. Cumhur İttifakı ortaklarımız burada yok. Şu anda 36,2'ye yükselmiş durumdayız. İnanıyoruz ki ekonomik iyileşme 2026'da kendisini gösterdiğinde rakipsiz olan AK Partimiz arayı açacaktır. İBB anketimizde ise seçimlerden 1 yıl sonra yaptığımız ankette 35,5 oranında iken güncel durumda sadece AK Parti olarak 41,7'ye yükselmiş durumdayız. 2024 yerel seçimlerinde ilçe belediyelerimizin oy ortalaması 46,1 iken geçen yıl 44,6'ya çıktı. Yeni yaptığımız ankette yüzde 51,8'e geldiğini görüyoruz. İnşallah bu tabloyu çok daha yukarılara taşıyacağız."

Özdemir'in sunumunun ardından partililer ve yöneticiler toplu fotoğraf çektirdi.