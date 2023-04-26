26 Nisan 2023, Çarşamba
İŞKUR Sağlık Bakanlığı 10.900 personel alımı listesi isim sorgulama! Sağlık Bakanlığı KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN...26 Nisan iscisonuc.saglik.gov.tr ASIL- YEDEK- NİHAİ İSİM LİSTESİ!
Sağlık Bakanlığı kura çekimi youtube canlı izle! "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusu binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden 27 Mart'ta tamamlanmıştı. Şimdi ise sonuç tarihi ve saati merak konusu oldu. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, 26 Nisan Sağlık Bakanlığı 2023 personel alımı kura sonuç sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 26.04.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 08:40
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