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Flaş açıklama! AVM'ler kapanacak mı? 26 Nisan'da berber ve kuaförler kapanıyor mu? 2 hafta içinde...
Son dakika... AVM'ler, berber ve kuaförler kapanacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanmaya geçildi. Bu kısıtlamaların ardından gözler AVM, berber ve kuaförlere çevrildi. Bu mekanların kapanıp kapanmayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 15.04.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 13:00
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