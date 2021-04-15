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Flaş açıklama! AVM'ler kapanacak mı? 26 Nisan'da berber ve kuaförler kapanıyor mu? 2 hafta içinde...

Son dakika... AVM'ler, berber ve kuaförler kapanacak mı? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası Ramazan'ın ilk iki haftası kısmi kapanmaya geçildi. Bu kısıtlamaların ardından gözler AVM, berber ve kuaförlere çevrildi. Bu mekanların kapanıp kapanmayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 15.04.2021 13:00 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 13:00
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Flaş açıklama! AVM'ler kapanacak mı? 26 Nisan'da berber ve kuaförler kapanıyor mu? 2 hafta içinde...

AVM, berber ve kuaförler ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ramazan ayının başlaması ile birlikte uygulanacak kısıtlamalarda belirlendi. Buna göre, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 yerine 19.00'da başlıyor. Ramazan'ın ilk iki haftası ksımi kapanmaya geçiş yapılan Türkiye'de AVM, berber ve kuaförlerin kapanıp kapanmayacağı merka ediliyor. Peki, AVM'ler kapanacak mı? 26 Nisan'da berber ve kuaförler kapanıyor mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Flaş açıklama! AVM'ler kapanacak mı? 26 Nisan'da berber ve kuaförler kapanıyor mu? 2 hafta içinde...

26 NİSAN'DA AVM'LER, BERBER VE KUAFÖRLER KAPANIYOR MU?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vakalar düşmezse alınacak yeni tedbirleri açıkladı. İlhan, 2 haftalık kısmi kapanma sürecinde öncelikli hedefin vaka sayısını 50 binin altına düşürmek olduğunu söyledi. Prof. Dr. İlhan, "Vakalar düşmezse bundan bir sonraki aşama AVM'lerin, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların (8 ve 12'nci sınıflar ile okul öncesi) artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir" dedi.

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Flaş açıklama! AVM'ler kapanacak mı? 26 Nisan'da berber ve kuaförler kapanıyor mu? 2 hafta içinde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık dönemde hedeflenen iyileşme olmazsa daha sert önlemler alınabileceğini söyledi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayısının aşağıya doğru yol alması gerektiğini belirterek, "Buna paralel olarak da hem ağır hasta hem de vefat sayısının daha aşağıya doğru yönelmesi gerekiyor. İlk önceliğimiz vaka ayısı. Sürecin başından beri bunu dile getiriyoruz; vaka sayısı azalmadan bir şeyi kontrol etme şansımız pek yok. Biliyorsunuz vakaların bir bölümü hasta oluyor, onların bir bölümü 10-15 gün sonra ağır hasta oluyor, maalesef bunların da bir bölümü 10-30 gün arasında ortalama olarak hayatını kaybediyor. Bunun için bizim ilk işimiz vaka sayısını düşürmek" dedi.

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Flaş açıklama! AVM'ler kapanacak mı? 26 Nisan'da berber ve kuaförler kapanıyor mu? 2 hafta içinde...

'ÖNCE 50, SONRA 40 BİNİ HEDEF BELİRLEMEK GEREKİYOR'

Prof. Dr. İlhan, 2 hafta içindeki beklentilerine ilişkin, "Şimdiki beklentimiz 15 gün sonra öncelikli olarak vakalar 50 binin altına düşmeli, sonra 40 binin altı gibi rakamları beklemek mümkün. Kısıtlama olunca etkisi ancak 7-14 gün arasında ortaya çıkıyor. Vatandaşlarımızın kurallara uyması ile birlikte bu mümkün. Aynı zamanda 65 yaş üzeri 4 kişiden birisi aşısını olmadı. Bunların da yapılmasıyla beraber daha aşağıya gitmek mümkün; önce 50 bini, sonra 40 bini hedef belirlemek gerekiyor; ulaşılabilir hedefler seçmek gerekiyor ki onu gerçekleştirince devamında ona göre yol almak için" diye konuştu.

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Flaş açıklama! AVM'ler kapanacak mı? 26 Nisan'da berber ve kuaförler kapanıyor mu? 2 hafta içinde...

'SONRAKİ AŞAMA AVM, KUAFÖRLERİ KAPATILMASI'

Prof. Dr. İlhan, eğer 2 hafta içinde vakalar düşmez ve artmaya devam ederse alınabilecek yeni önlemlere ilişkin şöyle konuştu:

"Bundan önce bu deneyimlerimizi hep beraber yaşadık. Bundan bir sonraki aşama AVM'lerin kapatılması, kuaför, berber salonlarının kapatılması, okula giden çocukların artık hiçbirinin okula gitmemesi, özel sektör ve kamuda çalışma ile ilgili kısıtlamanın iyice arttırılması gibi bileşenler söz konusu olabilir. Mevcut kısıtlamalar hepimizin faydası için, hepimizin gayret göstermesi gerekiyor.