01 Haziran 2023, Perşembe
Evde Bakım Maaşı alanlara sigorta müjdesi! Temmuz 2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? SGK düzenlemesinin şartları...
Evde bakım maaşı alanlara çifte piyango! SGK detayları açıkladı. Evde bakım maaşı alanlar, Temmuz ayında ne kadar zam geleceğini araştırırken, ödemelerden faydalananlara yeni bir müjde geldi. Yeni düzenlemeye göre; sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım sigortası hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 01.06.2023 22:33
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