DSİ uyardı belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı

PROJE GECİKTİ, 103 MİLYON M³ SU KULLANILAMIYOR

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılaması planlanan Çınarcık Barajı İçmesuyu Projesi'nin, DSİ tarafından hazırlanmasına rağmen ihalesi ve yapımının 2023 yılında BUSKİ tarafından üstlenildiği anlaşıldı. Projenin inşaat çalışmalarının halen sürdüğü bu nedenle, Çınarcık Barajı'nda bulunan 103 milyon metreküp suyun şehre verilemediği, mevcut sistemin ise günlük su ihtiyacını karşılayamadığı ifade edildi.