17 Ekim 2025, Cuma
DSİ uyardı belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı
Bursa'da barajlardaki su seviyesinin %0'a kadar düşmesiyle birlikte şehir genelinde yaşanan su kesintilerinin, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli önlemleri zamanında almamasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün aylar öncesinden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni kuraklık riski konusunda uyardığı, ancak belediyenin bu uyarılara rağmen gerekli tedbirleri hayata geçirmediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 17.10.2025 18:06