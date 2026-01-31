CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de! Çevre Şehircilik Bakanlığı'na üst düzey atama! 13 ilin müftüsü değişti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda üst düzey atama gerçekleştirildi. Buna göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hasan Unver atandı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 13 ilin müftüsü değişti.

Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de! Çevre Şehircilik Bakanlığı'na üst düzey atama! 13 ilin müftüsü değişti 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda üst düzey atama gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de! Çevre Şehircilik Bakanlığı'na üst düzey atama! 13 ilin müftüsü değişti 2

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları şöyle...

Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de! Çevre Şehircilik Bakanlığı'na üst düzey atama! 13 ilin müftüsü değişti 3

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları şöyle...

Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de! Çevre Şehircilik Bakanlığı'na üst düzey atama! 13 ilin müftüsü değişti 4

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları şöyle...

Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de! Çevre Şehircilik Bakanlığı'na üst düzey atama! 13 ilin müftüsü değişti 5

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları şöyle...

Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de! Çevre Şehircilik Bakanlığı'na üst düzey atama! 13 ilin müftüsü değişti 6

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları şöyle...

Mobil uygulamalarımızı indirin