Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de! Çevre Şehircilik Bakanlığı'na üst düzey atama! 13 ilin müftüsü değişti
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda üst düzey atama gerçekleştirildi. Buna göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hasan Unver atandı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 13 ilin müftüsü değişti.
