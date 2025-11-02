02 Kasım 2025, Pazar
'Çıkacağım' dedi: Koğuşunda cansız bedeni bulundu! Thodex’in sahibinin sırlarla dolu ölümü
Kurduğu Thodex kripto para borsası dolandırıcılığından hüküm giyen Faruk Fatih Özer, cezaevinde tek başına kaldığı koğuşta ölü bulunmuştu. Ölümünden önceki gece infaz koruma memurlarına 'Şubat ayında çıkacağım' dediği öğrenilen Özer'in, ölümünün ardından eşyalarından çıkan not, olaya yeni bir boyut kazandırdı. Peki, o notta neler yazıyordu? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.11.2025 20:28