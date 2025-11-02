'Çıkacağım' dedi: Koğuşunda cansız bedeni bulundu! Thodex’in sahibinin sırlarla dolu ölümü

02 Kasım 2025, Pazar

Kurduğu Thodex kripto para borsası dolandırıcılığından hüküm giyen Faruk Fatih Özer, cezaevinde tek başına kaldığı koğuşta ölü bulunmuştu. Ölümünden önceki gece infaz koruma memurlarına 'Şubat ayında çıkacağım' dediği öğrenilen Özer'in, ölümünün ardından eşyalarından çıkan not, olaya yeni bir boyut kazandırdı. Peki, o notta neler yazıyordu? İşte detaylar...

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve sahibi, çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 11 bin yıla kadar hüküm giyen Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasının banyosunda asılı halde bulundu.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Edinilen bilgiye göre; Faruk Fatih Özer en az 1 en fazla 3 kişinin kaldığı cezaevindeki koğuşunda tek kalıyordu.

Cezaevinde 20:00 ve 08:00 saatleri arasında yapılan sayımların yanı sıra tek kişilik koğuşta kalanlar da ara ara infaz koruma memurları tarafından kontrol ediliyordu.

KENDİNİ ASMADAN ÖNCE "ŞUBAT'TA ÇIKACAĞIM" DEDİ

Özer ölmeden önceki akşam 20:00'da sayım için infaz koruma memurları odasına geldiğinde Faruk Fatih Özer, "Şubat ayında çıkacağım" dedi.

Ardından 00:00 sıralarında memurlar bu kez oda kapısından Özer'i kontrol etti. Faruk Fatih Özer memurlara televizyon izleyip yatacağını söyledi.

Ardından sabah 05:30 civarında infaz koruma memurları ortak alan güvenlik kamerasından baktığında televizyonun ışığının söndüğünü gördü. Asıl sayım saati 08:00'da koğuşa giren memurlar Özer'i havlu ve çarşafla banyoda asılı halde buldu. Ardından öldüğü tespit edildi.

"İPİ BOYNUNA GEÇİR" YAZILI NOT BULUNDU

Habertürk'ün yaptığı habere göre, ilk incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken koğuşta yapılan incelemelerde bazı notlar bulundu.

"Tabureyi koy, ipi sıkıca boynuna geçir" şeklinde yazıların olduğu bu notlarda adeta kendini asma şeklini anlatmıştı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası yakınları tarafından teslim alınan Faruk Fatih Özer'in cenazesi, Kocaeli'nin Darıca ilçesine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Murat Balcı Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Faruk Fatih Özer, Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.