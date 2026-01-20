CANLI YAYIN
CHP'nin Suriye karnesi zayıf! Ne dediler ne oldu? İşte muhalefetin hezeyana dönüşen politikaları...

Suriye ordusu, PKK'nın uzantısı YPG/PYD'ye başlattığı operasyonla teröristlere ağır darbe vurdu. Türkiye'nin kararlı Suriye politikalarının aksine CHP ise "Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun" tezini savunmuştu. Bu süreçte muhalefetin dile getirdiği gerçeklikten kopuk söylemler, yaşanan son gelişmelerin ardından bir kez daha gündem oldu. İşte muhalefetin hezeyana dönüşen politikaları...

Suriye ordusu, ülkedeki terör örgütü YPG'yi köşeye sıkıştırarak kapsamlı bir operasyona imza atarken Tabka, Deyr Hafir, Şeddadi, Deyrizor ve Rakka terör örgütlerinden temizlendi.

Suriye'nin önemli bölgelerinde terör yapılanmasına darbe vurulurken CHP'nin Suriye konusundaki tutmu bir kez daha gündem odu. Hatırlanacağı üzere Beşar Esad'ın 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle tarihi bir sürece giren Suriye, terör örgütü PKK/YPG'yi de bozguna uğrattı.

Sabah'ın haberine göre, Suriye ordusunun hem sahada hem masada elde ettiği büyük kazanımlar, Türkiye'nin sınır hattındaki güvenliğini de perçinledi. Suriye iç savaşının başından bu yana Suriye toplumunun yanında olan ve en zor günlerde bile mazlum halkı yalnız bırakmayan Türkiye, bir kez daha tarihin doğru tarafında yer aldı.

Devletin net ve kararlı Suriye politikalarının aksine, CHP'nin bu süreçte dile getirdiği gerçeklikten kopuk söylemler, son gelişmelerin ardından bir kez daha gündem oldu.

"NE İŞİMİZ VAR BİZİM SURİYE'DE?

2019 yılında tepki çeken bir demeç veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne işimiz var bizim Suriye'de? Biz neden dışarıdan terör örgütlerini getirip, eline silah verip Türkiye'de eğitip Suriye'ye gönderiyoruz?" ifadelerini kullanmıştı.

"YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYİZ"

Sonraki süreçte açıklamasını yumuşatmaya çalışsa da Kılıçdaroğlu'na tepkiler uzun süre dinmemişti. Kılıçdaroğlu bir başka açıklamasında, "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz" demişti.

"SINIRIMIZDA BAŞKASI OLACAĞINA PYD OLSUN"

Bir dönem CHP genel başkan yardımcılığı görevini de yürüten CHP Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, yaklaşık 10 yıl önce yaptığı açıklamada, "Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizce hiçbir sakıncası yok" sözleriyle tepki çekmişti.

"PYD OLSUN DAHA İYİ"

CHP'li emekli amiral Türker Ertürk de benzer söylemde bulunarak, "Sınırımızda laik yapısını bildiğimiz PYD olsun daha iyi" ifadelerini kullanmıştı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ" DİYEMEDİLER

CHP'li Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "PYD, Suriye'de kendi yaşamlarını korumaya çalışan, kendi topraklarını küresel bir vahşet örgütüne karşı korumaya çalışan bir örgüt" tanımlamasını yapmıştı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ OLUP OLMADIĞINA DAİR..."

Katıldığı yayında "PYD terör örgütü mü?" sorusu yöneltilen CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise "Bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" cevabını vermişti.

"ESAD İLE GEREKLİ TEMASLAR SAĞLANMALI"

2024 yılında, Esad'ın düşmesine saatler kala şaşırtıcı bir çıkış yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor" teklifini öne sürmüştü.

