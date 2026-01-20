Suriye ordusu, ülkedeki terör örgütü YPG'yi köşeye sıkıştırarak kapsamlı bir operasyona imza atarken Tabka, Deyr Hafir, Şeddadi, Deyrizor ve Rakka terör örgütlerinden temizlendi.

Suriye'nin önemli bölgelerinde terör yapılanmasına darbe vurulurken CHP'nin Suriye konusundaki tutmu bir kez daha gündem odu. Hatırlanacağı üzere Beşar Esad'ın 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle tarihi bir sürece giren Suriye, terör örgütü PKK/YPG'yi de bozguna uğrattı.

Sabah'ın haberine göre, Suriye ordusunun hem sahada hem masada elde ettiği büyük kazanımlar, Türkiye'nin sınır hattındaki güvenliğini de perçinledi. Suriye iç savaşının başından bu yana Suriye toplumunun yanında olan ve en zor günlerde bile mazlum halkı yalnız bırakmayan Türkiye, bir kez daha tarihin doğru tarafında yer aldı.

Devletin net ve kararlı Suriye politikalarının aksine, CHP'nin bu süreçte dile getirdiği gerçeklikten kopuk söylemler, son gelişmelerin ardından bir kez daha gündem oldu.

"NE İŞİMİZ VAR BİZİM SURİYE'DE?

2019 yılında tepki çeken bir demeç veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne işimiz var bizim Suriye'de? Biz neden dışarıdan terör örgütlerini getirip, eline silah verip Türkiye'de eğitip Suriye'ye gönderiyoruz?" ifadelerini kullanmıştı.

"YPG'Yİ TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK GÖRMEYİZ"

Sonraki süreçte açıklamasını yumuşatmaya çalışsa da Kılıçdaroğlu'na tepkiler uzun süre dinmemişti. Kılıçdaroğlu bir başka açıklamasında, "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz, halkını savunan bir örgüt olarak görürüz" demişti.