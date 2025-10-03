03 Ekim 2025, Cuma
CHP’de sular durulmuyor! Gürsel Tekin konuştu: Biz sustukça siz çaldınız
CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk, parti içi kriz ve koltuk savaşları kamuoyunda konuşulmaya devam ederken, Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. 'Bu 13. kat meselesi CHP'nin başını çok ağrıtacak' diyen Mahmut Övür, yaşanan son tartışmalara ilişkin de Gürsel Tekin ile konuştu. Gürsel Tekin, CHP yönetimine mesaj vererek 'Biz sustukça siz çaldınız' dedi.
Giriş Tarihi: 03.10.2025 07:28 Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 07:30