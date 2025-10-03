CHP’de sular durulmuyor! Gürsel Tekin konuştu: Biz sustukça siz çaldınız

CHP'deki kaos ve iç kavganın arka planında böyle dehşet verici bir "yolsuzluk" iddiası var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibi bütün bunların iftara, adı geçen arkadaşlarının da "lekesiz" olduğunu söylüyor.

Yolsuzluğun siyasete etkisi de "şaibeli kurultay" suçlamalarıyla ortaya çıktı. Bu yüzden 40 yıllık CHP'liler "lekesizlik" savunmasına inanmıyor... Kavga da buradan çıkıyor. Kimi açık kimi kapalı olarak CHP'de asıl kavganın "yolsuzluk" yapanlar ile karşı çıkanlar arasında olduğu söylüyor.

Bu açıdan da en sert tartıma yargının İstanbul İl Başkanı olarak atadığı Gürsel Tekin ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında yaşandı. Tekin kendisini "alçaklıkla" suçlayan Başarır'a isim vermeden şöyle sesleniyordu

"Dünyanın en alçakları; belediye müteahhitleriyle el ele verip bu ülkenin kaynaklarını iç edenlerdir. İtirafçıların arkasına saklananlar, onların iş ortakları, ihale simsarları ve kasa bekçileri... Zıp zıp zıplıyorsunuz ya, durun daha yeni başlıyoruz. Çünkü halk, sizin gibi utanmazları artık tanıyor."