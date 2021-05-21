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Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...
Bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu? Nisan ayında yapılması beklenen bursluluk sınavı, koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası ertelenmişti. Mayıs ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde gözler yeni sınav tarihine çevrildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 11:35
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