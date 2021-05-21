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Haberler Galeri Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...

Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...

Bursluluk sınavı tarihi belli oldu mu? Nisan ayında yapılması beklenen bursluluk sınavı, koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası ertelenmişti. Mayıs ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde gözler yeni sınav tarihine çevrildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 11:35 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 11:35
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Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...

Bursluluk sınaıv ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) heyecanla bekleniyor. İOKBS adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavının tarihi salgın nedeniyle ertelenmişti. Sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, sınavın hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Daha önce 25 Nisan'da yapılması beklenen bursluluk sınavının tarihi salgın nedeniyle ertelenmişti. Ancak sınavın hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Bakan Selçuk, bursluluk sınavı ile ilgili şöyle demişti:

"1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik.."

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Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...

2021 BURSLULUK SINAVI NASIL YAPILACAK?

2021 İOKBS bursluluk sınavının yeni tarihi henüz belli olmadı. Adaylara sınavda 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.

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Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...

İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...

BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,