Bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? 2021 MEB İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Son gelişmeler...

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Daha önce 25 Nisan'da yapılması beklenen bursluluk sınavının tarihi salgın nedeniyle ertelenmişti. Ancak sınavın hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

Bakan Selçuk, bursluluk sınavı ile ilgili şöyle demişti:

"1 milyon civarında öğrencimizin 25 Nisan'daki bursluluk sınavını erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Çünkü salgının durumuna bakmamız lazım. Geçen sene eylüle ertelemiştik.."