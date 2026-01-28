Bölünmüş yollarda 30 bin kilometrelik eşik aşıldı! Dev hizmetin lansmanına Başkan Erdoğan katılacak

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 10:05 Son Güncelleme: 28 Ocak 2026 10:52 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek

30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla 30 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA 30 BİN KİLOMETRELİK DEV EŞİK AŞILDI Lansman İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Türkiye'nin bölünmüş yol altyapısı hakkında yazılı açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Dünyanın çevresinin 4'te 3'ü kadar bölünmüş yol yaparak, 30 bin kilometrelik dev eşiği geride bıraktık. 2002 yılında 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu yüzde 393 artışla 30 bin 49 kilometreye ulaştırdık." dedi.

"6,3 MİLYON TON KARBON EMİSYONUNU BERTARAF ETTİK"

Bölünmüş yol projelerinin hem zamandan hem yakıttan büyük tasarruf sağladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bölünmüş yol ağımız ve otoyollarımız sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf sağladık.

Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar, yani tam 6,3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik."