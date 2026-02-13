Başkan Erdoğan’dan Boğaziçi Üniversitesi’ne üç müjde: Yeni kütüphane laboratuvar ve konferans salonu

"BOĞAZİÇİ TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ YETİŞTİREN BİR MERKEZDİR" Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarında öğrenim görmüş genç akademisyenleri kadrosuna katarak tersine beyin göçüne liderlik etmesinin kayda değer olduğunu belirten Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda Boğaziçi Üniversitesi'nin Türkiye'nin geleceği açısından taşıdığı role dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'nin en seçkin yükseköğretim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nin, bilgili, şuurlu ve özgüvenli bir gençliğin yetişmesine anlamlı katkılar sunacağına inanıyorum. Üniversitemizin yakaladığı ivmeyi sürdürmesini ve doğru bildiği yolda kararlılıkla ilerlemesini bekliyoruz."

700 KIZ ÖĞRENCİYE YENİ YURT, 400 ÖĞRENCİYE YENİ YATIRIM Törenin açılış konuşmasını yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, barınma alanında atılan adımların üniversite açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı: "Depreme dayanıksız yurtlarımızı yıkarak modern ve güvenli yaşam alanları inşa ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz yurdumuz 700 kız öğrencimize ev sahipliği yapacak. Ayrıca vakfımız aracılığıyla 400 öğrencimize ev sahipliği yapacak iki yeni yurt inşa ediyoruz. Bu yatırımlar, gençlerimize güvenli ve nitelikli bir gelecek sunma iradesinin somut göstergesidir."

AKADEMİK GÜÇLENME: 150 YENİ AKADEMİSYEN

Konuşmasında akademik dönüşüme de değinen İnci, son beş yılda 150 yeni öğretim üyesinin üniversiteye kazandırıldığını belirterek "Akademisyen alımlarında liyakati ve bilimsel üretkenliği esas aldık. Dünyanın saygın üniversitelerinden mezun, nitelikleriyle öne çıkan isimleri kadromuza dahil ettik. Bu süreç aynı zamanda tersine beyin göçünün de güçlü bir örneği olmuştur" dedi.

"AYAĞIMIZ BU TOPRAKLARDA, UFKUMUZ DÜNYADA"

Rektör Prof. Dr. Naci İnci konuşmasının sonunda, 2018 yılında Başkan Erdoğan tarafından dile getirilen "pergel metaforuna" atıf yaparak şunları söyledi:

"Ayağını bu topraklara sağlam basan, ancak ufkunu dünyaya açan bir Boğaziçi Üniversitesi hedefiyle çalışıyoruz. Bilimi, üniversiteyi ve ülkemizin menfaatlerini merkeze alan bir duruştan taviz vermiyoruz."