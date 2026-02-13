Başkan Erdoğan’dan Boğaziçi Üniversitesi’ne üç müjde: Yeni kütüphane laboratuvar ve konferans salonu
Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katıldı. Güney Kampüs Albert Long Hall'de gerçekleştirilen törende Erdoğan, deprem güvenliği nedeniyle yıkılan ve 2 milyar lira yatırımla inşa edilecek yeni Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'nin, 3 milyar liralık modern laboratuvar binasının ve daha büyük konferans salonunun müjdesini verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Albert Long Hall'de gerçekleştirilen Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katıldı. Açılışı yapılan yurtların Boğaziçi Üniversitesi için önemine dikkat çeken Erdoğan; "Farklı şehirlerden gelen öğrencilerimizin gönül huzuruyla konaklayacağı, ailelerinin gözünün arkada kalmayacağı 210 kişi kapasiteli vakıf erkek öğrenci yurdumuz ile 706 kişilik kız öğrenci yurdumuzun üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı'nın kısa sürede hayata geçirdiği yatırımları da takdirle karşıladığını belirterek, "Toplam 916 öğrencinin barınacağı iki yurdu bu kadar kısa sürede tamamlamak kolay bir iş değildir. Vakfımızı ve üniversite yönetimini gönülden tebrik ediyorum." dedi.
BOĞAZİÇİ'NE YENİ KÜTÜPHANE VE LABORATUVAR MÜJDESİ
Başkan Erdoğan konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik iki önemli yatırım müjdesi de paylaştı:
"Geçen yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi'ni çok yakın zamanda yeniden inşa ediyoruz. 2 milyar lira yatırım değeri olan yeni kütüphanemiz üniversitemize şimdiden hayırlı olsun. Önümüzdeki sene ise 3 milyar liralık bir yatırımla Boğaziçi Üniversitesi'ne tam teşekküllü ve modern bir laboratuvar binası kazandıracağız."
Tarihi Albert Long Hall'de konuşan Erdoğan ayrıca daha büyük bir konferans salonunun bir yıl içinde tamamlanması için en kısa sürede çalışmalara başlanacağının müjdesini verdi.
ÜNİVERSİTELERİN ASLİ MİSYONU
Üniversitelerin ve akademisyenlerin asli misyonlarına odaklanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üniversiteleri ideolojilerinin arka bahçesi olarak görenler, üniversitelerde keyiflerince işlettikleri bir derebeylik kuranlar imtiyazlarını kaybetmek istemiyor. Türkiye'nin normalleşmesi, bilim, kültür ve sanat hayatımızın çeşitlenmesi, Türk üniversitelerinin formatlanma yerine asli misyonlarına odaklanması maalesef bu kesimlerin işine gelmiyor. Üniversiteleri özgür birer bilim yuvası değil, ideolojilerin harp meydanında kontrol edilmesi gereken birer mevzi olarak gören sözde özgürlükçü, fakat özde baskıcı bu zihniyete rağmen hedeflerimize doğru yürüyoruz."