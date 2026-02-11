Bakanlık harekete geçti! Kaçak döviz bürolarına yer yok: 194 işletme radara girdi

Bakanlık tarafından faaliyet izni verilmiş ve yasal çerçevede hizmet sunan yetkili döviz bürosu sayısı Türkiye genelinde, bin 18 adetken, bundan çok daha fazlasının yetkisiz şekilde faaliyette bulunduğu tahminler arasında yer alıyor.

Yetkisi olmadığı halde döviz alım-satımı yapan işletmeler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın radarına girdi.

E-devlet'te yer alan "Yetkisiz döviz alım satım ihbar başvurusu" bölümüne gelen ihbarlar ve bakanlığın yaptığı tespitler neticesinde 194 kaçak döviz bürosu hakkında işlem başlatıldı. Kaçak işletmeler sahte döviz vererek vatandaşı mağdur ettiği gibi suç gelirlerinin aklanması ve kayıt dışılığa da sebep oluyor.

KUYUMCULARA DİKKAT Sabah'ın haberine göre, Tüm Yetkili Müesseseler ve Döviz Büroları Derneği (TÜYEMDER) Başkanı Serdar Yerlioğlu, "Derneğimizin sahadan gerçekleştirdiği tespitler doğrultusunda, elektronik para transfer merkezleri, ödeme kuruluşları ve benzeri yapılar üzerinden yaklaşık 5 bin işletmenin yetkisi olmaksızın fiilen döviz alım-satım faaliyeti yürüttüğü değerlendiriliyor. Öte yandan, Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 40 bin kuyumcu işletmesinin önemli bir bölümünün, gerekli izin ve yetkilere sahip olmaksızın döviz alım-satım işlemleri gerçekleştirdiğine ilişkin ciddi bulgular vardır. Bunların hepsi bu işi kaçak olarak yapıyor" dedi.

Kuyumcu gibi ana faaliyet alanı döviz alım-satımı olmayan işletmelerin "tezgâh altı" şeklinde yetkisiz faaliyet gösterdiklerinin tespiti halinde 50 bin ila 250 bin TL arası idari para cezası verilerek işletmeleri bir ay kapatılıyor.

Yetkisiz faaliyetin 5 yıl içinde tekrarı halinde ceza üst sınırdan, tekrar eden kabahatlerde ise iki kat uygulanıyor.