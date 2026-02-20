Atama kararları Resmi Gazete'de! Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nda Bakan Yardımcıları değişti

Adalet Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevlerinde değişikliğe gidildi. Kararla birlikte mevcut Bakan Yardımcıları Ramazan Can, Hurşit Yıldırım, Mehmet Yılmaz ve Niyazi Acar görevden alınırken, yerlerine Abdullah Aydoğdu, Burak Ceyhan, Can Tuncay ve Sedat Ayyıldız atandı. Resmî karar doğrultusunda yapılan değişiklikle birlikte Adalet Bakanlığı'nda yeni dönem başlamış oldu.

İçişleri Bakanlığı'nda ise bakan yardımcılığı görevlerinde yapılan değişiklikle görevden alınanların yerine 3 yeni isim atandı. Karar kapsamında Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu, Mehmet Sağlam ve Mehmet Aktaş görevden alınırken, bakan yardımcılıklarına Ali Çelik, Kübra Güran Yiğitbaşı ve Mehmet Cangir atandı. Resmî Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda yapılan değişiklikle birlikte İçişleri Bakanlığı'nda yeni atamalar yürürlüğe girdi.

Kaymakamlık görevine atanmasını müteakiben Mazgirt (Tunceli), Kiraz (İzmir), Akdağmadeni (Yozgat), Bismil (Diyarbakır) ilçelerinde görev yaptı. 06.10.2010 – 02.11.2018 tarihleri arasında Mülkiye Teftiş Kurulu emrinde Mülkiye Başmüfettişliği görevinde bulundu. 23.08.2017 – 05.11.2018 tarihleri arasında vekâleten Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 27.10.2018 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü olarak görev yaptı. 10 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kütahya Valisi olarak görev yaptı. 10 Ağustos 2023 tarih ve 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Hakkari Valiliği görevine 20.08.2023 tarihinde başladı. Ali ÇELİK evli ve iki çocuk babasıdır.

1976 yılında Uşak'ta doğan Ali ÇELİK, ilköğrenimini Uşak'ta ortaöğrenimini ise Kütahya'da tamamladı. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1999 yılında bölüm birincisi olarak tamamladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kütahya Valiliğinde göreve başladı. Yedi ay Londra'da dil eğitimi alan ÇELİK; Kaymakam Adaylığı süresince İyidere (Rize), Kemer (Burdur) ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu.

İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

1979 Ankara doğumludur. Çocukluğu ve ilköğretim hayatı babasının kaymakamlık görevi nedeniyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ve ilçelerinde geçmiştir. Daha sonraki eğitim hayatı, babasının İçişleri Bakanlığı'nda idari göreve atanmasıyla Ankara'da devam etmiş, Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi'nden mezun olmuştur. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisansını "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine gerçekleştirdiği çalışmasıyla yapmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde 2012 yılında, "İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı" adlı teziyle doktorasını bitirmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ardından aynı bölümde Doktor Öğretim Üyesi ve Doçent olarak görev yapmıştır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, İletişim Etiği, Medya ve Çocuk gibi dersler vermiştir.

2016 yılında "Kalplerin Direnişi" isimli 15 Temmuz temalı belgeseli Uluslararası Boğaziçi Film Festivali'nde gösterilmiş ve TRT Belgesel'de yayınlanmıştır. 2018 yılında "Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım" isimli kitabı yayınlanmıştır. Hazırlamış olduğu "Dijital Çağda E-beveynlik" adlı program 13 bölüm halinde TRT'de yayınlanmıştır. Marmara Üniversitesi'nde dekan yardımcılığı, fakülte yönetim kurulu üyeliği, fakülte kurulu üyeliği, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkan yardımcılığı, kurumsal iletişim koordinatörlüğü gibi idari görevlerde bulunmuştur. 2019 yılı Ağustos ayında Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliğine atanmıştır. 2021 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Bakanlığın ilgili birimleriyle, kadın kooperatiflerinin yaygınlaştırılması, şiddetle mücadele ve kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlamıştır. Aile eğitim programları, ülkemizde ve yurt dışında ailenin güçlendirilmesi ve eğitim yayın faaliyetlerine ilişkin hizmetlerin koordinasyonunu sağlamıştır. 12 Mayıs 2022 tarihli kararname ile Afyonkarahisar Valisi olarak atanmıştır. 18.05.2022 tarihinde göreve başlamıştır. Evli ve 3 çocuk annesidir.