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23 Nisan resmi tatil mi? 22-23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 4 gün kısıtlama olacak mı? Son gelişmeler...
23 Nisan resmi tatil mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da çoşkuyla kutlanacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerde kutlanacak 23 Nisan için geri sayım başlarken, bu özel gün de kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 22-23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 4 gün kısıtlama olacak mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 19.04.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 12:35
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