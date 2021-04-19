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Haberler Galeri 23 Nisan resmi tatil mi? 22-23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 4 gün kısıtlama olacak mı? Son gelişmeler...

23 Nisan resmi tatil mi? 22-23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 4 gün kısıtlama olacak mı? Son gelişmeler...

23 Nisan resmi tatil mi? Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da çoşkuyla kutlanacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle evlerde kutlanacak 23 Nisan için geri sayım başlarken, bu özel gün de kısıtlama olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 22-23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 4 gün kısıtlama olacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 12:35
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23 Nisan resmi tatil mi? 22-23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 4 gün kısıtlama olacak mı? Son gelişmeler...

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Geçtiğimiz sene Kovid-19 gölgesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da evlerde kutlanacak. 23 Nisan'ın cuma gününe denk gelmesi ile birlikte gözler tatil açıklamalarına çevrildi. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 22-23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 4 gün kısıtlama olacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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23 Nisan resmi tatil mi? 22-23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 4 gün kısıtlama olacak mı? Son gelişmeler...

22 VE 23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer alan bilgiye göre, 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir ve bu özel günde 1 iş günü resmi tatil uygulanmaktadır.

22 Nisan ise resmi tatil değildir.

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23 Nisan resmi tatil mi? 22-23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 4 gün kısıtlama olacak mı? Son gelişmeler...

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 23 Nisan bu sene cuma gününe denk geliyor. Hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı ile birlikte 23 Nisan'ın da eklenerek 3 gün kısıtlama olması gündemde. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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23 Nisan resmi tatil mi? 22-23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 4 gün kısıtlama olacak mı? Son gelişmeler...

23 NİSAN 92 YILDIR ÇOCUK BAYRAMI OLARAK KUTLANIYOR

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisinin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1921 yılında kabul edildi.

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23 Nisan resmi tatil mi? 22-23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 4 gün kısıtlama olacak mı? Son gelişmeler...

Kanun, 2 Mayıs 1921 ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır."; ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadeleri yer alıyor.