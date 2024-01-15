TOKİ'den ayda 5000 TL ödeyerek ev alabilirsiniz! 2+1 daire satış bedeli, 1.164.216 TL'den...

TOKİ'den ev almak isteyene müjde! Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Balıkesir'in Manyas ilçesinde gerçekleştireceği yeni konut projesiyle ilgili detayları açıkladı. Proje kapsamında toplamda 625 konutun yapılacağı belirtilirken, 291 bin TL bütçesi olan vatandaşların ev sahibi olma fırsatı doğdu. İşte, TOKİ 2024 başvuru şartları...