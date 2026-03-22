Tam 6 ay hiç bozulmadan tüketilebiliyor: İşte Başkan Erdoğan'ın “Bu bize ait” dediği meşhur lezzet

ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Başkan Erdoğan'ın Rize ziyaretinde "Bu bize ait" diyerek gazetecilere ikram ettiği meşhur Rize simidi, kendine has özellikleri ve asırlık hikayesiyle yeniden ilgi odağı oldu. Katkısız yapısıyla bilinen bu özel lezzet, susamsız olması ve 6 aya kadar dayanan tazeliğiyle diğerlerinden ayrılıyor.

Rize ziyaretinde bayram namazı sonrası gazetecilerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağının tescilli lezzetini bizzat tanıttı. Başkan Erdoğan'ın "Bu Rize simidi, bize ait" diyerek tanıttığı bu yöresel lezzet gündemde ilk sıralara yerleşti.

KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ

Taş fırınlarda pişirilen Rize simidi, kahvaltılarda kaşar peyniriyle birlikte en çok tercih edilen yiyecekler arasında yer alıyor. Karadeniz kültürünün önemli simgelerinden biri olan bu lezzet, geçmişten günümüze gurbetçilere gönderilen dayanıklı bir "yol azığı" olarak da biliniyor.

KATKISIZ HAMUR VE 45 DAKİKALIK DİNLENME

Rize simidinin en büyük özelliği, üretiminde hiçbir katkı maddesinin kullanılmaması. Usta ellerde yoğrulan hamur, şekil verilmeden önce yaklaşık 45 dakika boyunca dinlendiriliyor. Bu doğal süreç, simidin hem kıvamını hem de kendine has dokusunu kazanmasını sağlıyor.

ÖNCE HAŞLANIYOR, ARDINDAN FIRINLANIYOR

Dinlenen hamurlar kesilip dizildikten sonra önce haşlama bölümüne alınıyor. Haşlama işleminin ardından taş fırınlarda pişirme aşamasına geçiliyor. Bu geleneksel yöntem, simide sadece parlak bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda raf ömrünü de uzatıyor.

RİZELİLERİN VAZGEÇİLMEZİ 'SUSAMSIZ SİMİT' BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÜNDEME GELDİ
6 AY BOYUNCA BOZULMADAN TÜKETİLEBİLİYOR

Rize simidini diğerlerinden ayıran en şaşırtıcı özelliği ise dayanıklılığı. İçeriğinde hiçbir koruyucu madde bulunmamasına rağmen 6 ay boyunca bozulmadan kalabiliyor. Zamanla sadece bir miktar sertleşen simit, tazeliğini koruyarak uzun süreli tüketime imkan tanıyor.

RIZE SİMİDİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

1. Rize simidinin diğer simitlerden temel farkı nedir?

En temel farkı susamsız olması ve fırınlanmadan önce haşlama işleminden geçmesidir. Bu teknik, simidin dış yüzeyini mühürleyerek ona uzun ömür kazandırır.

2. Altı ay bozulmadan nasıl taze kalabiliyor?

İçeriğinde yağ, şeker gibi çabuk bozulabilecek maddelerin olmaması ve özel pişirme yöntemi sayesinde nemini dengeli kaybederek doğal yolla korunur.

3. Rize simidi en iyi nasıl tüketilir?

Geleneksel olarak taze Rize çayı eşliğinde, yanında peynir, kaşar veya bölgeye özgü kavurma ile birlikte tüketilmesi tavsiye edilir.

Editör Notu: 2026 Mart ayı itibarıyla yerel değerlerin korunması ve tanıtılması, gastronomi turizminin en güçlü halkasını oluşturuyor. Rize simidi gibi asırlık lezzetlerin en üst makamlarca sahiplenilmesi, bu kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında kritik bir rol oynuyor.

