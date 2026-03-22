Tam 6 ay hiç bozulmadan tüketilebiliyor: İşte Başkan Erdoğan'ın “Bu bize ait” dediği meşhur lezzet

Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 11:31 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Başkan Erdoğan'ın Rize ziyaretinde "Bu bize ait" diyerek gazetecilere ikram ettiği meşhur Rize simidi, kendine has özellikleri ve asırlık hikayesiyle yeniden ilgi odağı oldu. Katkısız yapısıyla bilinen bu özel lezzet, susamsız olması ve 6 aya kadar dayanan tazeliğiyle diğerlerinden ayrılıyor.

Rize ziyaretinde bayram namazı sonrası gazetecilerle bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağının tescilli lezzetini bizzat tanıttı. Başkan Erdoğan'ın "Bu Rize simidi, bize ait" diyerek tanıttığı bu yöresel lezzet gündemde ilk sıralara yerleşti.

KAHVALTI SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ Taş fırınlarda pişirilen Rize simidi, kahvaltılarda kaşar peyniriyle birlikte en çok tercih edilen yiyecekler arasında yer alıyor. Karadeniz kültürünün önemli simgelerinden biri olan bu lezzet, geçmişten günümüze gurbetçilere gönderilen dayanıklı bir "yol azığı" olarak da biliniyor.

KATKISIZ HAMUR VE 45 DAKİKALIK DİNLENME Rize simidinin en büyük özelliği, üretiminde hiçbir katkı maddesinin kullanılmaması. Usta ellerde yoğrulan hamur, şekil verilmeden önce yaklaşık 45 dakika boyunca dinlendiriliyor. Bu doğal süreç, simidin hem kıvamını hem de kendine has dokusunu kazanmasını sağlıyor.

ÖNCE HAŞLANIYOR, ARDINDAN FIRINLANIYOR Dinlenen hamurlar kesilip dizildikten sonra önce haşlama bölümüne alınıyor. Haşlama işleminin ardından taş fırınlarda pişirme aşamasına geçiliyor. Bu geleneksel yöntem, simide sadece parlak bir görünüm kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda raf ömrünü de uzatıyor. RİZELİLERİN VAZGEÇİLMEZİ 'SUSAMSIZ SİMİT' BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÜNDEME GELDİ