Sigara kağıdı üretiminde yeni dönem: Paketten satışa her şey sil baştan

Türkiye'de yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretine ilişkin faaliyetlerin usul ve esaslarında köklü değişikliğe gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de yaprak sigara kağıdı üretim tesisi kurulabilmesi için daha önce Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan "Tesis Kurma Uygunluk Belgesi" artık Tarım ve Orman Bakanlığından alınacak. Tesis kurma izni için Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış fizibilite raporu ve elektronik ortama aktarılmış kopyasının iletilmesi gerekecek.

Buna göre, Türkiye'de yaprak sigara kağıdı üretmek isteyenlerin yeni teknolojiye sahip olmasının yanı sıra yardımcı teknik üniteler hariç kullanılmamış makineleri içeren tesis kurmaları gerekecek. Kurulacak üretim tesisinde ham madde, malzeme ve mamul ambarı ayrı ayrı tesis sahası içinde olacak şekilde projelendirilecek.

TESİS SAHASI DIŞINDA AMBAR KURULAMAYACAK

Başvuru, hazırlanan raporun Bakanlığa sunulmasından itibaren en geç 30 gün içinde karara bağlanacak. Üretim ve faaliyet izni kapsamında tesis sahası dışında ambar kurulamayacak. Üretim tesisinin projesinde yapılacak değişiklikler için işlem öncesi Bakanlıktan izin alınacak ya da Bakanlığa bildirimde bulunulacak.

Yaprak sigara kağıdı üretimi için iç veya dış piyasadan satın alınan ham maddeler, satıcısına iade edilmesi veya ihracat haricinde satışa konu edilemeyecek. Piyasaya arz edilecek yaprak sigara kağıdının Bakanlıkça hazırlanan teknik düzenleme tebliğine uygun olması gerekecek. Aynı marka ile sunulan mamulat çeşitleri sadece bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilebilecek.