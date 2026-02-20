Sigara kağıdı üretiminde yeni dönem: Paketten satışa her şey sil baştan
Tarım ve Orman Bakanlığı yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretinde kuralları yeniden yazdı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte üretim tesislerinde "sıfır makine" şartından düz paket zorunluluğuna, logo yasağından ihracat kısıtlamalarına kadar pek çok değişiklik yürürlüğe girdi.
Türkiye'de yaprak sigara kağıdı üretimi ve ticaretine ilişkin faaliyetlerin usul ve esaslarında köklü değişikliğe gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yaprak Sigara Kağıdı Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
SİGARA KAĞIDI ÜRETİMİ İÇİN YENİ ŞARTLAR
Buna göre, Türkiye'de yaprak sigara kağıdı üretmek isteyenlerin yeni teknolojiye sahip olmasının yanı sıra yardımcı teknik üniteler hariç kullanılmamış makineleri içeren tesis kurmaları gerekecek. Kurulacak üretim tesisinde ham madde, malzeme ve mamul ambarı ayrı ayrı tesis sahası içinde olacak şekilde projelendirilecek.
Türkiye'de yaprak sigara kağıdı üretim tesisi kurulabilmesi için daha önce Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan alınan "Tesis Kurma Uygunluk Belgesi" artık Tarım ve Orman Bakanlığından alınacak. Tesis kurma izni için Bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış fizibilite raporu ve elektronik ortama aktarılmış kopyasının iletilmesi gerekecek.
TESİS SAHASI DIŞINDA AMBAR KURULAMAYACAK
Başvuru, hazırlanan raporun Bakanlığa sunulmasından itibaren en geç 30 gün içinde karara bağlanacak. Üretim ve faaliyet izni kapsamında tesis sahası dışında ambar kurulamayacak. Üretim tesisinin projesinde yapılacak değişiklikler için işlem öncesi Bakanlıktan izin alınacak ya da Bakanlığa bildirimde bulunulacak.
Yaprak sigara kağıdı üretimi için iç veya dış piyasadan satın alınan ham maddeler, satıcısına iade edilmesi veya ihracat haricinde satışa konu edilemeyecek. Piyasaya arz edilecek yaprak sigara kağıdının Bakanlıkça hazırlanan teknik düzenleme tebliğine uygun olması gerekecek. Aynı marka ile sunulan mamulat çeşitleri sadece bir üretici veya ithalatçı tarafından piyasaya arz edilebilecek.
İHRACATTA ARACI KULLANILAMAYACAK
Piyasaya arz edilen mamulat çeşidinin kolilerinde koli etiketi bulunması, şeffaf grupmanlar üzerine etiket yapıştırılması zorunlu olacak. Ayırt edici ibarenin en fazla üç öğeden oluşması gerekecek. Piyasaya arz uygunluk belgesi tesis devri kapsamında yapılan belge devri dışında bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemeyecek. Ayrıca ihracatta artık aracı ihracatçı kullanılamayacak.