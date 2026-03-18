KISA KISA: PİYASALARI NE BEKLİYOR?

1. Yatırımcı neden nakde geçiyor? ABD-İran gerilimi, özel kredi piyasalarındaki riskler ve yüksek enflasyon endişeleri bu yönelimin temel nedenleri arasında yer alıyor.

2. En büyük risk nerede? Fon yöneticilerinin yaklaşık üçte ikisi, sistemsel riskin kaynağı olarak özel sermaye ve kredi piyasalarını öne çıkarıyor.

3. Altın ve dolar neden geri planda kalıyor? Kalıcı enflasyon ve yüksek borç yükü, geleneksel güvenli limanların dengeleyici rolünü zayıflatıyor. Bu durum, yatırımcıları daha likit pozisyonlara, yani nakde yöneltiyor.