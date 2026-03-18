Savaş piyasaları altüst etti: Ne altın ne dolar, yatırım devleri o varlığa kaçıyor

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Küresel piyasalarda "güvenli liman" tanımı yeniden yazılıyor. Bank of America'nın son anketi, dev fon yöneticilerinin jeopolitik riskler ve yüksek enflasyon endişesiyle altın ve dolardan uzaklaşıp rotayı nakde çevirdiğini ortaya koydu.

Küresel piyasalarda belirsizlik derinleşiyor. Bank of America (BofA) tarafından yayımlanan son anket, dünya genelinde trilyonlarca doları yöneten fon yöneticilerinin "bekle-gör" moduna geçtiğini ortaya koydu. ABD-İsrail-İran savaşı ve artan yüksek enflasyon endişeleriyle sarsılan piyasalarda, kurumsal yatırımcılar pandemi sonrası dönemin en sert nakde yönelişlerinden birine imza attı.

PANDEMİDEN BU YANA EN KESKİN DÖNÜŞ

Toplam 589 milyar dolarlık varlığı yöneten 210 fon yöneticisinin katıldığı ankete göre, portföylerde nakit oranı yüzde 4,3 seviyesine yükseldi. Bu oran, yalnızca iki ay önce görülen dip seviyeye kıyasla yaklaşık 1 puanlık güçlü bir artışa işaret ediyor.

ALTIN VE TAHVİL ARTIK DENGE SAĞLAMIYOR

Barron's'ta yer alan habere göre, öne çıkan başlıklardan biri de geleneksel yatırım araçlarının zayıflayan performansı. BlackRock Yatırım Enstitüsü Başkanı Jean Boivin, hisse senetlerindeki düşüşlere rağmen altın ve devlet tahvillerinin portföylerde beklenen dengeyi sağlayamadığını belirtti. Boivin'e göre jeopolitik gelişmelerin yarattığı arz şokları, dezenflasyon beklentilerini de baskılıyor.

PİYASANIN KORKULU RÜYASI: STAGFLASYON

Yatırımcıların yarısından fazlası, büyümenin yavaşladığı ancak enflasyonun yüksek kaldığı stagflasyon senaryosunu en büyük risk olarak görüyor. Gabelli Funds yöneticisi Justin Bergner, zayıf istihdam ve durgun tüketici harcamalarının etkisiyle özellikle Nasdaq tarafında dalgalı seyrin sürdüğüne dikkat çekti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETROL BEKLENTİSİ

Jeopolitik tansiyonun merkezindeki Hürmüz Boğazı, piyasalar için kritik önemini koruyor. Ameriprise Financial Baş Stratejisti Anthony Saglimbene, bölgede arzın normale dönmesine yönelik beklentilerin şimdilik "temkinli iyimserlik" seviyesinde kaldığını ifade etti. Öte yandan, Brent petrol fiyatlarının yıl sonunda 76 dolar civarında dengelenmesi bekleniyor.

KISA KISA: PİYASALARI NE BEKLİYOR?

1. Yatırımcı neden nakde geçiyor? ABD-İran gerilimi, özel kredi piyasalarındaki riskler ve yüksek enflasyon endişeleri bu yönelimin temel nedenleri arasında yer alıyor.

2. En büyük risk nerede? Fon yöneticilerinin yaklaşık üçte ikisi, sistemsel riskin kaynağı olarak özel sermaye ve kredi piyasalarını öne çıkarıyor.

3. Altın ve dolar neden geri planda kalıyor? Kalıcı enflasyon ve yüksek borç yükü, geleneksel güvenli limanların dengeleyici rolünü zayıflatıyor. Bu durum, yatırımcıları daha likit pozisyonlara, yani nakde yöneltiyor.

