Savaş piyasaları altüst etti: Ne altın ne dolar, yatırım devleri o varlığa kaçıyor
Küresel piyasalarda "güvenli liman" tanımı yeniden yazılıyor. Bank of America'nın son anketi, dev fon yöneticilerinin jeopolitik riskler ve yüksek enflasyon endişesiyle altın ve dolardan uzaklaşıp rotayı nakde çevirdiğini ortaya koydu.
Küresel piyasalarda belirsizlik derinleşiyor. Bank of America (BofA) tarafından yayımlanan son anket, dünya genelinde trilyonlarca doları yöneten fon yöneticilerinin "bekle-gör" moduna geçtiğini ortaya koydu. ABD-İsrail-İran savaşı ve artan yüksek enflasyon endişeleriyle sarsılan piyasalarda, kurumsal yatırımcılar pandemi sonrası dönemin en sert nakde yönelişlerinden birine imza attı.
PANDEMİDEN BU YANA EN KESKİN DÖNÜŞ
Toplam 589 milyar dolarlık varlığı yöneten 210 fon yöneticisinin katıldığı ankete göre, portföylerde nakit oranı yüzde 4,3 seviyesine yükseldi. Bu oran, yalnızca iki ay önce görülen dip seviyeye kıyasla yaklaşık 1 puanlık güçlü bir artışa işaret ediyor.
ALTIN VE TAHVİL ARTIK DENGE SAĞLAMIYOR
Barron's'ta yer alan habere göre, öne çıkan başlıklardan biri de geleneksel yatırım araçlarının zayıflayan performansı. BlackRock Yatırım Enstitüsü Başkanı Jean Boivin, hisse senetlerindeki düşüşlere rağmen altın ve devlet tahvillerinin portföylerde beklenen dengeyi sağlayamadığını belirtti. Boivin'e göre jeopolitik gelişmelerin yarattığı arz şokları, dezenflasyon beklentilerini de baskılıyor.
PİYASANIN KORKULU RÜYASI: STAGFLASYON
Yatırımcıların yarısından fazlası, büyümenin yavaşladığı ancak enflasyonun yüksek kaldığı stagflasyon senaryosunu en büyük risk olarak görüyor. Gabelli Funds yöneticisi Justin Bergner, zayıf istihdam ve durgun tüketici harcamalarının etkisiyle özellikle Nasdaq tarafında dalgalı seyrin sürdüğüne dikkat çekti.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE PETROL BEKLENTİSİ
Jeopolitik tansiyonun merkezindeki Hürmüz Boğazı, piyasalar için kritik önemini koruyor. Ameriprise Financial Baş Stratejisti Anthony Saglimbene, bölgede arzın normale dönmesine yönelik beklentilerin şimdilik "temkinli iyimserlik" seviyesinde kaldığını ifade etti. Öte yandan, Brent petrol fiyatlarının yıl sonunda 76 dolar civarında dengelenmesi bekleniyor.