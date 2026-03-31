Piyasalarda savaş depremi: Gram altın nereye koşuyor?

ahaber.com.tr - Özel Haber

Altın piyasasında jeopolitik gerilimlerin etkisi sürüyor. ABD, İsrail ve İran hattındaki gelişmelerin 32. gününde fiyatlar dalgalı seyrini korurken, Donald Trump'ın açıklamaları ve FED sinyalleri yön belirliyor. Kapalıçarşı'da ay sonu sakinliği yaşanırken, uzmanlar belirsizlik ortamında altının "güvenli liman" özelliğine rağmen satış baskısının arttığına dikkat çekiyor.

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin 32. gününde altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Donald Trump'ın açıklamaları ve FED'den gelen sinyallerle yön bulan piyasalardaki son durumu A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen Kapalıçarşı'dan aktarırken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem stüdyoda çarpıcı analizlerde bulundu.

KAPALIÇARŞI'DA AY SONU DURGUNLUĞU

Piyasadaki son rakamları paylaşan A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen, "Geçen hafta altın fiyatları 2025 yılı rakamlarını test etmiş ve Kapalıçarşı'da ciddi bir yoğunluk yaşanmıştı. Bugün ise ay sonu olması nedeniyle vatandaşlar biraz daha sakin, ancak fiyatlardaki hareketlilik sürüyor" ifadelerini kullandı.

ALTIN PİYASASINDA SAVAŞ HAREKETLİLİĞİ

Özmen piyasadaki güncel rakamları, "Has altında alış 6622, satış ise 6678 lira seviyesinde. Gram altın ise 6586 liradan alınıp 6713 liradan satılarak piyasalardaki yerini koruyor" sözleriyle aktardı.

PİYASALARDA "UMUT IŞIĞI" ARAYIŞI

Küresel piyasalardaki beklentileri değerlendiren Faruk Erdem, "Trump'ın askeri operasyonları durdurabileceğine dair sözleri piyasalarda bir umut ışığı yarattı. FED'den gelen yumuşak faiz açıklamalarıyla birleşince bu durum altın piyasasını olumlu etkiledi" dedi.

Altının "güvenli liman" vasfına dair dikkat çeken bir analiz yapan Erdem, "Belirsizlik ortamında altın her zaman güvenli limandır ancak şu an Merkez Bankalarının nakit ihtiyacı nedeniyle altın satışları başladı. Körfez ülkeleri üretim yapamadıkları için ellerindeki altını nakde döndürmeye çalışıyor. Bu da ons altındaki hızlı yükselişi durdurup geri çekilmeyi başlattı" ifadelerini kullandı.

YASTIK ALTI ALTINDA DEVASA RAKAM

Türkiye'deki altın birikimine dair çarpıcı bir veriyi paylaşan Faruk Erdem, "Kuyumcularda gram altın kuyrukları bitmiyor. Uzmanlar, yastık altındaki altın miktarının 8 bin 500 tonu geçtiğini tahmin ediyor. İnsanlar biriktirmeye devam ediyor ancak altın şu an için 'in-çık' yapan dalgalı bir seyir izliyor" değerlendirmesinde bulundu.

PETROL VE MANİPÜLASYON SAVAŞLARI

Siyasetin ekonomi üzerindeki etkisine değinen Erdem, "Trump, fiyatları 'yo-yo' gibi indirip çıkarabileceğini söyleyen bir lider. İran ise petrol fiyatlarının düşmesini istemediği için müzakere haberlerini anında reddediyor. Bu manipülasyonlardan birileri mutlaka kazanıyor; Amerikan borsalarında sadece 7 dakikada 2 trilyon doların üzerinde paranın döndüğü anlar yaşandı" sözleriyle piyasalardaki büyük oyuna dikkat çekti.

Savaşın getirdiği tahribatın süreceğini belirten Erdem, "İran savunmasını ekonomik baskı üzerine kurmuş durumda ve bu dalgalanma bir süre daha devam edecek" diyerek konuşmasını tamamladı.

📊 KISA ANALİZ

Altın piyasası, jeopolitik riskler ile merkez bankası politikalarının kesişiminde dalgalı bir seyir izliyor. ABD–İsrail–İran hattındaki gerilim altını "güvenli liman" olarak öne çıkarırken, Trump'ın tansiyonu düşürebileceğine dair mesajları ve FED'in daha yumuşak duruşu fiyatlarda ani yön değişimlerine neden oluyor. Öte yandan merkez bankalarının ve Körfez ülkelerinin nakit ihtiyacıyla yaptığı satışlar yükselişi frenliyor. Bu durum altını kısa vadede "iniş-çıkışlı" bir bantta tutuyor.

📈 GÜNCEL VERİLER TABLOSU

ÜrünAlış (TL)Satış (TL)
Has Altın6.6226.678
Gram Altın6.5866.713

🧭 ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR (5-6 MADDEDE ÖZET)

1. Altın neden dalgalı?
Jeopolitik riskler ve FED politikaları aynı anda etkili olduğu için fiyatlar sık yön değiştiriyor.

2. Trump etkisi ne oldu?
Operasyonların durabileceği mesajı piyasada "rahatlama" beklentisi oluşturdu.

3. FED'in rolü ne?
Faizlerde yumuşama sinyali altını destekliyor çünkü düşük faiz altını cazip kılar.

4. Neden yükseliş sınırlı kalıyor?
Merkez bankaları ve bazı ülkeler altın satarak piyasaya arz ekliyor.

5. Türkiye'de durum ne?
Kapalıçarşı'da yoğunluk azalsa da talep güçlü, yastık altı altın artmaya devam ediyor.

6. Önümüzdeki süreçte ne bekleniyor?
Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyir devam edecek; net bir yön için belirsizliklerin azalması gerekiyor.

