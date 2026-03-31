Piyasalarda savaş depremi: Gram altın nereye koşuyor?

Siyasetin ekonomi üzerindeki etkisine değinen Erdem, "Trump, fiyatları 'yo-yo' gibi indirip çıkarabileceğini söyleyen bir lider. İran ise petrol fiyatlarının düşmesini istemediği için müzakere haberlerini anında reddediyor. Bu manipülasyonlardan birileri mutlaka kazanıyor; Amerikan borsalarında sadece 7 dakikada 2 trilyon doların üzerinde paranın döndüğü anlar yaşandı" sözleriyle piyasalardaki büyük oyuna dikkat çekti.

Savaşın getirdiği tahribatın süreceğini belirten Erdem, "İran savunmasını ekonomik baskı üzerine kurmuş durumda ve bu dalgalanma bir süre daha devam edecek" diyerek konuşmasını tamamladı.

📊 KISA ANALİZ

Altın piyasası, jeopolitik riskler ile merkez bankası politikalarının kesişiminde dalgalı bir seyir izliyor. ABD–İsrail–İran hattındaki gerilim altını "güvenli liman" olarak öne çıkarırken, Trump'ın tansiyonu düşürebileceğine dair mesajları ve FED'in daha yumuşak duruşu fiyatlarda ani yön değişimlerine neden oluyor. Öte yandan merkez bankalarının ve Körfez ülkelerinin nakit ihtiyacıyla yaptığı satışlar yükselişi frenliyor. Bu durum altını kısa vadede "iniş-çıkışlı" bir bantta tutuyor.

📈 GÜNCEL VERİLER TABLOSU

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Has Altın 6.622 6.678 Gram Altın 6.586 6.713

🧭 ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR (5-6 MADDEDE ÖZET)

1. Altın neden dalgalı?

Jeopolitik riskler ve FED politikaları aynı anda etkili olduğu için fiyatlar sık yön değiştiriyor.

2. Trump etkisi ne oldu?

Operasyonların durabileceği mesajı piyasada "rahatlama" beklentisi oluşturdu.

3. FED'in rolü ne?

Faizlerde yumuşama sinyali altını destekliyor çünkü düşük faiz altını cazip kılar.

4. Neden yükseliş sınırlı kalıyor?

Merkez bankaları ve bazı ülkeler altın satarak piyasaya arz ekliyor.

5. Türkiye'de durum ne?

Kapalıçarşı'da yoğunluk azalsa da talep güçlü, yastık altı altın artmaya devam ediyor.

6. Önümüzdeki süreçte ne bekleniyor?

Jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyir devam edecek; net bir yön için belirsizliklerin azalması gerekiyor.