Piyasalarda savaş depremi: Gram altın nereye koşuyor?
Altın piyasasında jeopolitik gerilimlerin etkisi sürüyor. ABD, İsrail ve İran hattındaki gelişmelerin 32. gününde fiyatlar dalgalı seyrini korurken, Donald Trump'ın açıklamaları ve FED sinyalleri yön belirliyor. Kapalıçarşı'da ay sonu sakinliği yaşanırken, uzmanlar belirsizlik ortamında altının "güvenli liman" özelliğine rağmen satış baskısının arttığına dikkat çekiyor.
ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin 32. gününde altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Donald Trump'ın açıklamaları ve FED'den gelen sinyallerle yön bulan piyasalardaki son durumu A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen Kapalıçarşı'dan aktarırken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem stüdyoda çarpıcı analizlerde bulundu.
KAPALIÇARŞI'DA AY SONU DURGUNLUĞU
Piyasadaki son rakamları paylaşan A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen, "Geçen hafta altın fiyatları 2025 yılı rakamlarını test etmiş ve Kapalıçarşı'da ciddi bir yoğunluk yaşanmıştı. Bugün ise ay sonu olması nedeniyle vatandaşlar biraz daha sakin, ancak fiyatlardaki hareketlilik sürüyor" ifadelerini kullandı.
Özmen piyasadaki güncel rakamları, "Has altında alış 6622, satış ise 6678 lira seviyesinde. Gram altın ise 6586 liradan alınıp 6713 liradan satılarak piyasalardaki yerini koruyor" sözleriyle aktardı.
PİYASALARDA "UMUT IŞIĞI" ARAYIŞI
Küresel piyasalardaki beklentileri değerlendiren Faruk Erdem, "Trump'ın askeri operasyonları durdurabileceğine dair sözleri piyasalarda bir umut ışığı yarattı. FED'den gelen yumuşak faiz açıklamalarıyla birleşince bu durum altın piyasasını olumlu etkiledi" dedi.
Altının "güvenli liman" vasfına dair dikkat çeken bir analiz yapan Erdem, "Belirsizlik ortamında altın her zaman güvenli limandır ancak şu an Merkez Bankalarının nakit ihtiyacı nedeniyle altın satışları başladı. Körfez ülkeleri üretim yapamadıkları için ellerindeki altını nakde döndürmeye çalışıyor. Bu da ons altındaki hızlı yükselişi durdurup geri çekilmeyi başlattı" ifadelerini kullandı.
YASTIK ALTI ALTINDA DEVASA RAKAM
Türkiye'deki altın birikimine dair çarpıcı bir veriyi paylaşan Faruk Erdem, "Kuyumcularda gram altın kuyrukları bitmiyor. Uzmanlar, yastık altındaki altın miktarının 8 bin 500 tonu geçtiğini tahmin ediyor. İnsanlar biriktirmeye devam ediyor ancak altın şu an için 'in-çık' yapan dalgalı bir seyir izliyor" değerlendirmesinde bulundu.