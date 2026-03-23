Petrol ürünlerine yerli alternatif: Mısırdan üretiliyor, 180 günde doğaya karışıyor

Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 12:05 Son Güncelleme: 23 Mart 2026 12:14 ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Adana'da mısır nişastasından üretilen biyoplastikler, doğa kirliliğine karşı savaş açtı. Mikroplastik bırakmadan 180 günde yok olan bu teknoloji, hem doğayı koruyor hem de ithal petrole bağımlılığı bitirmeyi hedefliyor.

Adana merkezli Sunar NP, mısır nişastasından ürettiği biyoplastik ham maddelerle plastik kirliliğine karşı dünyada ses getiren bir alternatif sundu. Mikroplastik bırakmadan 180 günde toprağa karışan bu teknoloji için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da "muafiyet" hamlesi geldi.

DOĞADA SIFIR İZ: PLASTİK KABUSU BİTİYOR MU? Geleneksel plastikler doğada yüzlerce yıl kalırken, Sunar NP'nin geliştirdiği bitki bazlı biyopolimerler EN 13432 standartlarına uygun olarak tamamen biyolojik olarak çözünüyor. Hızlı Çözünme: Uygun şartlarda 180 gün içinde toprakla bütünleşiyor.

Uygun şartlarda 180 gün içinde toprakla bütünleşiyor. Temiz Dönüşüm: Parçalanırken doğaya zarar veren mikroplastikler oluşturmuyor, aksine gübreye dönüşüyor.

Parçalanırken doğaya zarar veren mikroplastikler oluşturmuyor, aksine gübreye dönüşüyor. Geniş Kullanım: Poşetten çatala, pipetten 3D yazıcı filamentine kadar pek çok alanda kullanılabiliyor.

BAKANLIKTAN MÜJDE: BİYOBOZUNUR PLASTİKLERE MUAFİYET Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tek kullanımlık plastiklere yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında. Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, biyobozunur plastiklerin petrol bazlı olanlardan ayrı tutulacağını ve yasaklardan muaf kılınmasının planlandığını açıkladı. Bu adım, "Her plastik aynı değildir" anlayışının mevzuata girmesi manasına geliyor.

"BU ÜRÜNÜN GELECEĞİ OLDUĞUNU 15 YIL ÖNCE GÖRDÜK" Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mustafa Nuri Çomu, bu çevreci dönüşümün temellerinin 2012 yılında atıldığını belirtti. Çomu, Türkiye'nin nişasta bazlı üretim yapan tek entegre tesisi olduklarını vurgulayarak süreci şöyle anlattı: "2012-2013 yıllarında 'Bu ürünün geleceği var, yatırım yapmalıyız' dedik ve 5 yıl boyunca sadece kombinasyonlar üzerine çalıştık. Bugün Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar ihracat yapıyoruz. Türkiye'de ham maddeden başlayarak üretim yapan tek entegre üreticiyiz."

İTHAL PETROLE DARBE, YERLİ ÜRETİME DESTEK Biyoplastiklerin yaygınlaşması sadece çevresel değil ekonomik bir kazanç da vaat ediyor: Karbon Ayak İzi: Petrol bazlı üretime göre karbon salınımı ciddi oranda düşüyor. Dışa Bağımlılık: İthal petrokimya ürünlerine olan bağımlılık azalıyor. COP31 Hedefleri: Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele politikalarında biyobozunur ürünler kritik bir rol oynuyor.