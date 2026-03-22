Lüks harcayıp eksik bildiren yandı: Maliye 16 bin 300 mükellefin kapısını çalacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek tutarlı lüks harcama yapmasına rağmen bu harcamalarla uyumlu gelir bildirmeyen 16 bin 300 mükellefi takibe aldı. Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından yürütülen program kapsamında, şirket ortağı olup kâr dağıtmayan ancak lüks yaşam süren mükelleflere tebligat gönderilmeye başlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, yüksek gelir grubundaki mükelleflere dair gözetim ve uyum programını genişletiyor. 2025 yılı verileri ışığında yapılan analizlerde, büyük ölçekli şirket ortağı olan ancak lüks harcamalarına uygun gelir bildirmeyen veya hiç beyanda bulunmayan 16 bin 300 mükellef belirlendi. Tespit edilen bu kişiler, mükellefiyet görevleri kapsamında görüşmeye çağrılacak.

GELİRLERİ İLE HAYATLARI UYUŞMUYOR Programın odak noktasında yaşam standardı ile beyan edilen gelir düzeyi birbiriyle örtüşmeyen isimler yer alıyor. Özellikle şirketleri kar dağıtımı yapmadığı halde lüks bir hayat süren veya beyan ettiği gelir ile harcamaları arasında ciddi uyumsuzluk bulunan mükellefler mercek altına alındı. VDK Risk Analiz Merkezi, bu kişileri uyararak vergi yükümlülüklerini yerine getirmeye davet edecek.

YAT, KOTRA VE LOCA HARCAMALARI TAKİPTE Denetimlerin kapsamı sadece şirket ortaklarıyla sınırlı değil. Herhangi bir şirket bağı bulunmasa da lüks araç, gayrimenkul, tekne, yat, lüks saat ve takı gibi yüksek bedelli alımlar yapanlar da radara girdi. Ayrıca loca, kombine maç bileti, lüks tatil ve yüksek fiyatlı konser gibi harcamaların kaynağını açıklayamayan mükellefler, vergisel yükümlülükler konusunda bilgilendirilecek.

GEÇMİŞ DENETİMLERDE 15 MİLYAR LİRA MATRAH ARTIRILDI VDK tarafından 2025 yılında başlatılan ilk gözetim programında 10 bin mükellef incelenmiş ve bu süreç 15 milyar liralık matrah artırımı ile sonuçlanmıştı. Yeni dönemde de riskli bulunup görüşme sonrası gerekli adımları atmayan mükellefler için vergi incelemeleri kesintisiz olarak devam edecek.