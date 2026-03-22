CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Lüks harcayıp eksik bildiren yandı: Maliye 16 bin 300 mükellefin kapısını çalacak

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek tutarlı lüks harcama yapmasına rağmen bu harcamalarla uyumlu gelir bildirmeyen 16 bin 300 mükellefi takibe aldı. Vergi Denetim Kurulu (VDK) tarafından yürütülen program kapsamında, şirket ortağı olup kâr dağıtmayan ancak lüks yaşam süren mükelleflere tebligat gönderilmeye başlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, yüksek gelir grubundaki mükelleflere dair gözetim ve uyum programını genişletiyor. 2025 yılı verileri ışığında yapılan analizlerde, büyük ölçekli şirket ortağı olan ancak lüks harcamalarına uygun gelir bildirmeyen veya hiç beyanda bulunmayan 16 bin 300 mükellef belirlendi. Tespit edilen bu kişiler, mükellefiyet görevleri kapsamında görüşmeye çağrılacak.

GELİRLERİ İLE HAYATLARI UYUŞMUYOR

Programın odak noktasında yaşam standardı ile beyan edilen gelir düzeyi birbiriyle örtüşmeyen isimler yer alıyor. Özellikle şirketleri kar dağıtımı yapmadığı halde lüks bir hayat süren veya beyan ettiği gelir ile harcamaları arasında ciddi uyumsuzluk bulunan mükellefler mercek altına alındı. VDK Risk Analiz Merkezi, bu kişileri uyararak vergi yükümlülüklerini yerine getirmeye davet edecek.

YAT, KOTRA VE LOCA HARCAMALARI TAKİPTE

Denetimlerin kapsamı sadece şirket ortaklarıyla sınırlı değil. Herhangi bir şirket bağı bulunmasa da lüks araç, gayrimenkul, tekne, yat, lüks saat ve takı gibi yüksek bedelli alımlar yapanlar da radara girdi. Ayrıca loca, kombine maç bileti, lüks tatil ve yüksek fiyatlı konser gibi harcamaların kaynağını açıklayamayan mükellefler, vergisel yükümlülükler konusunda bilgilendirilecek.

GEÇMİŞ DENETİMLERDE 15 MİLYAR LİRA MATRAH ARTIRILDI

VDK tarafından 2025 yılında başlatılan ilk gözetim programında 10 bin mükellef incelenmiş ve bu süreç 15 milyar liralık matrah artırımı ile sonuçlanmıştı. Yeni dönemde de riskli bulunup görüşme sonrası gerekli adımları atmayan mükellefler için vergi incelemeleri kesintisiz olarak devam edecek.

BAKAN ŞİMŞEK: "VERGİ ADALETİ AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin yeni analiz metotlarıyla genişletildiğini belirtti. Şimşek, "Yüksek gelirli olmasına rağmen buna uygun beyanda bulunmayanların tespiti, vergi adaletinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Amacımız, vergisini doğru ödeyen mükelleflerin haklarını korumaktır" ifadelerini kullandı.

KISA KISA: BU DENETİM KİMLERİ KAPSIYOR?

1. Maliye hangi harcamaları doğrudan takip ediyor? Lüks araç, gayrimenkul, tekne, yat, lüks saat, takı, loca ve yüksek fiyatlı tatil harcamaları gibi yüksek tutarlı tüketim kalemleri Risk Analiz Merkezi tarafından izleniyor.

2. Beyan edilen gelir harcamadan düşükse süreç nasıl işliyor? Uyumsuzluk tespit edildiğinde mükellef görüşmeye çağrılır. Kaynağı açıklanamayan veya beyan edilmeyen gelirler için matrah artırımı istenebilir ya da vergi incelemesi başlatılabilir.

3. Denetimlerin temel amacı nedir? Bakan Şimşek'in vurguladığı üzere temel amaç; kayıt dışılıkla etkin mücadele etmek ve vergi yükümlülüklerini tam yerine getiren mükelleflerin haklarını koruyarak vergi adaletini sağlamaktır.

Editör Notu: Vergi sistemindeki dijitalleşme, harcama ve gelir arasındaki makasın daralmasını zorunlu kılıyor. Maliye'nin "yaşam standardı analizi" yöntemi, kayıt dışı kazançların tespitinde en etkili araçlardan biri haline gelmiş durumda.

Mobil uygulamalarımızı indirin