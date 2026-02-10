Altın ve gümüşte büyük oyun! Faruk Erdem'den kritik uyarılar: Balon patladı yeni rota oluşturuluyor

Piyasalarda dalgalanma sürerken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'den altın ve gümüş için kritik uyarılar geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Erdem, altındaki "balonun patladığını" vurgularken, küresel güçlerin yeni hamlelerine dikkat çekti. Yatırımcıya "panik yapmayın" çağrısı yapan Erdem, 2026 yılı için çarpıcı fiyat beklentilerini de paylaştı.

Piyasalardaki dalgalanma devam ederken, altın ve gümüş fiyatlarındaki ani iniş çıkışlar yatırımcıların takibinde kalmaya devam ediyor. GRAM ALTINDA O RAKAMI GÖRENLER ŞOK OLACAK! Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son durumu ve küresel güçlerin altın üzerindeki stratejilerini değerlendirdi. Erdem, yatırımcıları kısa vadeli dalgalanmalara karşı uyarırken, 2026 yılı için çarpıcı rakamlar verdi.

ALTINDA "BALON" UYARISI VE YENİ REKOR BEKLENTİSİ Piyasalardaki sert hareketleri yorumlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Yılbaşından itibaren Ocak ayının ilk üç haftasında yaşanan o anlamsız yükseliş, bir anda 6 bin dolara yaklaşan ons ve 8 bin lirayı geçen gram altın zaten bir balondu. Bu balonun patlayacağını söylemiştik ve çok kısa sürede patladı" ifadelerini kullandı

Altın fiyatlarının şu an 5 bin dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığını belirten Erdem, "Dün yüzde 2'lik bir artış vardı, bugün o artışlar geri geliyor. Bu iniş çıkışlar yıl boyunca devam edecek, hatta daha sert hareketler de görebiliriz. Ancak yılın tamamına baktığımızda yükseliş trendi korunuyor, altın yılı her halükarda yükselişle kapatacaktır" sözleriyle yatırımcıya yol gösterdi.

KÜRESEL GÜÇLERİN "ALTIN" OYUNU Fiyatlardaki dalgalanmanın arkasındaki küresel gelişmelere dikkat çeken Faruk Erdem, "Piyasalar her gün bir bahane buluyor. Bugün Netanyahu-Trump görüşmesi bekleniyor, Amerika'da açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri takip ediliyor. Orta Doğu'da İran-Amerika görüşmelerinden gelen olumlu haberler fiyatları bugün biraz aşağı çekti. Ancak 'balina' dediğimiz o büyük kuruluşlar ve şirketler artık altın toplamaya başladı. Bir noktaya getirdiklerinde satıp büyük kâr elde ediyorlar, sonra düştüğü yerden tekrar alıyorlar. Bu artık küresel bir oyun haline geldi" diyerek piyasadaki manipülatif hareketlere vurgu yaptı.