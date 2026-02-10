CANLI YAYIN
Altın ve gümüşte büyük oyun! Faruk Erdem'den kritik uyarılar: Balon patladı yeni rota oluşturuluyor

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Piyasalarda dalgalanma sürerken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'den altın ve gümüş için kritik uyarılar geldi. A Haber canlı yayınında konuşan Erdem, altındaki "balonun patladığını" vurgularken, küresel güçlerin yeni hamlelerine dikkat çekti. Yatırımcıya "panik yapmayın" çağrısı yapan Erdem, 2026 yılı için çarpıcı fiyat beklentilerini de paylaştı.

Piyasalardaki dalgalanma devam ederken, altın ve gümüş fiyatlarındaki ani iniş çıkışlar yatırımcıların takibinde kalmaya devam ediyor.

GRAM ALTINDA O RAKAMI GÖRENLER ŞOK OLACAK!

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında piyasalardaki son durumu ve küresel güçlerin altın üzerindeki stratejilerini değerlendirdi. Erdem, yatırımcıları kısa vadeli dalgalanmalara karşı uyarırken, 2026 yılı için çarpıcı rakamlar verdi.

ALTINDA "BALON" UYARISI VE YENİ REKOR BEKLENTİSİ

Piyasalardaki sert hareketleri yorumlayan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Yılbaşından itibaren Ocak ayının ilk üç haftasında yaşanan o anlamsız yükseliş, bir anda 6 bin dolara yaklaşan ons ve 8 bin lirayı geçen gram altın zaten bir balondu. Bu balonun patlayacağını söylemiştik ve çok kısa sürede patladı" ifadelerini kullandı

Altın fiyatlarının şu an 5 bin dolar seviyelerinde dengelenmeye çalıştığını belirten Erdem, "Dün yüzde 2'lik bir artış vardı, bugün o artışlar geri geliyor. Bu iniş çıkışlar yıl boyunca devam edecek, hatta daha sert hareketler de görebiliriz. Ancak yılın tamamına baktığımızda yükseliş trendi korunuyor, altın yılı her halükarda yükselişle kapatacaktır" sözleriyle yatırımcıya yol gösterdi.

KÜRESEL GÜÇLERİN "ALTIN" OYUNU

Fiyatlardaki dalgalanmanın arkasındaki küresel gelişmelere dikkat çeken Faruk Erdem, "Piyasalar her gün bir bahane buluyor. Bugün Netanyahu-Trump görüşmesi bekleniyor, Amerika'da açıklanacak istihdam ve enflasyon verileri takip ediliyor. Orta Doğu'da İran-Amerika görüşmelerinden gelen olumlu haberler fiyatları bugün biraz aşağı çekti. Ancak 'balina' dediğimiz o büyük kuruluşlar ve şirketler artık altın toplamaya başladı. Bir noktaya getirdiklerinde satıp büyük kâr elde ediyorlar, sonra düştüğü yerden tekrar alıyorlar. Bu artık küresel bir oyun haline geldi" diyerek piyasadaki manipülatif hareketlere vurgu yaptı.

YATIRIMCIYA "PANİK YAPMAYIN" ÇAĞRISI

Küçük yatırımcının günlük rakamlara takılmaması gerektiğini ifade eden Erdem, "Yatırımcı panik olmamalı. Gram altınım bugün 10 lira arttı, yarın 9 liraya düştü diye bakılırsa hata yapılır. Ciddi makas aralıkları oluşmaya başladı. Yatırımcı kendisine yıl sonu için bir hedef koymalı. Örneğin 'yıl sonunda bir ev veya araba alacağım' diyerek elindeki gram miktarını artırmaya odaklanmalı" tavsiyesinde bulundu.

Gelecek projeksiyonlarını da paylaşan Erdem, "Dünyanın farklı kurumlarından ons altın için 6 bin dolar civarında beklentiler geliyor. İçeride ise gram altının 8 bin, 9 bin lira olması, hatta İslam Memiş'in iddiasına göre 10 bin lira ile beş haneli rakamları görmesi beklentiler dahilinde" şeklinde konuştu.

GÜMÜŞTE RİSK, BORSADA YABANCI İLGİSİ

Gümüş ve borsa İstanbul'daki son durumu da özetleyen Faruk Erdem, "Gümüşte 100 dolarların üzerine çok hızlı bir çıkış oldu ama düşüşü de çok hızlı gerçekleşti. Bu hızlı trenlere binmeye çalışmak zarar ettirebilir. Risk sevmeyenler altınını, riski sevenler gümüşünü artırabilir. 2026 yılı biraz daha riskli varlıkların yılı olacak gibi görünüyor" dedi.

Borsadaki yükseliş ivmesine de değinen Erdem, "Borsamız 14 bin puan seviyesine yaklaştı. Yabancı ilgisi yıl başından bu yana artarak devam ediyor, bu da endeksi yukarı taşıyor. Dolarda 43 lira, Euroda ise 52 lira seviyeleriyle güne başlanmış durumda" ifadeleriyle piyasa verilerini aktardı.

