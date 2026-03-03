Kripto parada yeni dönem başlıyor: Vergi oranları belli oldu

AK Parti tarafından Meclis'e sunulan yeni kanun teklifiyle kripto varlıklara işlem vergisi geliyor. On binde 3 olarak belirlenen işlem vergisinin yanı sıra kazançlar üzerinden de kesinti yapılması planlanıyor.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kripto varlık piyasasını yakından ilgilendiren teklifle birlikte işlemlerden alınacak vergi oranları ve uygulama esasları netleşti. İşte milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiren düzenlemenin detayları…

ON BİNDE 3 İŞLEM VERGİSİ ALINACAK Yeni düzenlemeyle birlikte kripto varlık satışları ve transfer işlemleri vergiye tabi olacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yapılan her satış veya transferde, varlığın o anki rayiç değeri üzerinden on binde 3 oranında işlem vergisi alınacak. Vergiyi doğuran olay, satışın veya transferin gerçekleştiği an başlayacak.

KAZANÇLAR ÜZERİNDEN YÜZDE 10 STOPAJ Ayrıca yatırımcıların elde ettiği gelirler de mercek altında. Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi platformlarda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden 3'er aylık dönemler itibarıyla yüzde 10 oranında vergi kesintisi yapılacak.

VERGİ NE ZAMAN ÖDENECEK? Kripto varlık işlem vergisi her ayın sonunda hesaplanacak. Bir aya ait toplanan vergiler, izleyen ayın 15'inci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine beyan edilerek ödenecek. Vergi matrahından herhangi bir gider veya vergi adı altında indirim yapılmasına izin verilmeyecek.