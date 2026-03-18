Konut ve otomobil satışında ‘kaparo’ tuzağı: Bu ilanlara dikkat edin!

Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 12:25 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı doğrulanmış ilan düzenlemesinin ardından sosyal medyada yayımlanan konut ve otomobil ilanlarını takibe aldı. Bu düzenlemeye aykırı ilanlara yönelik gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanıyor. Öte yandan vatandaşların kapora dolandırıcılığı gibi vakalarla karşılaşmaması için dikkatli olması gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı taşınmaz ve taşıt ilanlarında dolandırıcılık vakalarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sahte ilanlar ile spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin engellenmesi hedefleniyor.

EİDS ÜZERİNDEN ZORUNLU DOĞRULAMA Bu kapsamda ilk aşamada internetteki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildi. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yapılan bu doğrulamalar bütün ilanlar için zorunlu hale geldi. İnternet ortamındaki ilan platformları sisteme entegre edilerek sahte paylaşımların yolu kesildi. EİDS üzerinden yapılan yetki doğrulamasıyla ilanlar sadece mal sahibi, birinci ve ikinci derece akrabalar veya e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş emlak ve galeri işletmelerince verilebiliyor.

SOSYAL MEDYA İLANLARINA İDARİ YAPTIRIM Düzenleme sosyal medya dahil elektronik ortamdaki bütün ilanları kapsıyor. Bakanlık bu mecraları titizlikle takip ederken kurallara uymayan paylaşımlar için idari yaptırım sürecini işletiyor. Emlak ve galeri işletmelerinin ceza almamak için sosyal medya hesaplarından yalnızca EİDS entegrasyonu olan platformlardaki doğrulanmış ilan linklerini paylaşması gerekiyor. İşletmelerin bunun dışında ilan niteliğinde paylaşım yapmaması büyük önem taşıyor.

TÜKETİCİLERE "KAPORA" UYARISI Vatandaşların gerçekte var olmayan araç veya konutların pazarlanması ve kapora dolandırıcılığı gibi vakalarla karşılaşmaması için dikkatli olması gerekiyor. Mağduriyet yaşamamak adına sosyal medyadaki doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar edilmemesi önemle vurgulanıyor.