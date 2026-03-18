CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Konut ve otomobil satışında ‘kaparo’ tuzağı: Bu ilanlara dikkat edin!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı doğrulanmış ilan düzenlemesinin ardından sosyal medyada yayımlanan konut ve otomobil ilanlarını takibe aldı. Bu düzenlemeye aykırı ilanlara yönelik gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanıyor. Öte yandan vatandaşların kapora dolandırıcılığı gibi vakalarla karşılaşmaması için dikkatli olması gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı taşınmaz ve taşıt ilanlarında dolandırıcılık vakalarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sahte ilanlar ile spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin engellenmesi hedefleniyor.

EİDS ÜZERİNDEN ZORUNLU DOĞRULAMA

Bu kapsamda ilk aşamada internetteki ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüğü getirildi. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yapılan bu doğrulamalar bütün ilanlar için zorunlu hale geldi. İnternet ortamındaki ilan platformları sisteme entegre edilerek sahte paylaşımların yolu kesildi. EİDS üzerinden yapılan yetki doğrulamasıyla ilanlar sadece mal sahibi, birinci ve ikinci derece akrabalar veya e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş emlak ve galeri işletmelerince verilebiliyor.

SOSYAL MEDYA İLANLARINA İDARİ YAPTIRIM

Düzenleme sosyal medya dahil elektronik ortamdaki bütün ilanları kapsıyor. Bakanlık bu mecraları titizlikle takip ederken kurallara uymayan paylaşımlar için idari yaptırım sürecini işletiyor. Emlak ve galeri işletmelerinin ceza almamak için sosyal medya hesaplarından yalnızca EİDS entegrasyonu olan platformlardaki doğrulanmış ilan linklerini paylaşması gerekiyor. İşletmelerin bunun dışında ilan niteliğinde paylaşım yapmaması büyük önem taşıyor.

TÜKETİCİLERE "KAPORA" UYARISI

Vatandaşların gerçekte var olmayan araç veya konutların pazarlanması ve kapora dolandırıcılığı gibi vakalarla karşılaşmaması için dikkatli olması gerekiyor. Mağduriyet yaşamamak adına sosyal medyadaki doğrulanmamış taşınmaz ve taşıt ilanlarına itibar edilmemesi önemle vurgulanıyor.

KISA KISA: İŞTE YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİ

1. EİDS (Elektronik İlan Doğrulama Sistemi) nedir? Taşınmaz ve taşıt ilanlarında dolandırıcılığı önlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, ilan veren kişinin kimliğini ve satış yetkisini doğrulayan bir güvenlik sistemidir.

2. Artık kimler ilan verebilecek? İlanlar sadece mülk veya araç sahibi, bu kişilerin birinci ve ikinci derece akrabaları (anne, baba, çocuk, kardeş) ya da e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş belgeli emlak ve galeri işletmeleri tarafından verilebilir.

3. Sosyal medya ilanları için yeni kısıtlamalar nelerdir? Emlak ve galeri işletmeleri sosyal medya üzerinden ilan paylaşırken yalnızca EİDS onaylı platformlardaki "doğrulanmış" ilanların linkini paylaşabilir. Bunun dışında yapılan ilan niteliğindeki doğrudan paylaşımlar idari yaptırıma tabi tutulur.

4. Kapora dolandırıcılığından nasıl korunabilirim? Vatandaşların sosyal medyada yer alan doğrulanmamış ilanlara itibar etmemesi, güvenli ödeme sistemlerini kullanması ve mutlaka EİDS üzerinden doğruluğu teyit edilmiş ilanlar üzerinden işlem yapması gerekmektedir.

Mobil uygulamalarımızı indirin