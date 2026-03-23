Konut fiyatlarında 'dip' uyarısı! Haluk Sert rakam verdi: O tarihten sonra bu fiyatları bulamazsınız

Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 12:55 Son Güncelleme: 23 Mart 2026 13:01 ahaber.com.tr - Özel Haber

AS Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, A Para canlı yayınında inşaat ve gayrimenkul sektörünün nabzını tuttu. İnşaat maliyetlerindeki artışın konut fiyatlarına henüz yansımadığını belirten Sert, "Konut şu an dip seviyelerde, faizlerin geri çekilmesiyle talep hızla artacak" uyarısında bulundu.

AS Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, A Para canlı yayınında gayrimenkul sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Maliyet artışları, yabancı yatırımcı talebi ve kentsel dönüşüm süreci üzerine hayati veriler paylaşan Sert, yatırımcılar için mevcut dönemin bir fırsat penceresi sunduğuna dikkat çekti.

MALIYETLER ENFLASYONU SOLLADI: "KAR MARJLARINDAN GİDİLİYOR" Sektördeki maliyet artışlarının inşaatçıları zorladığını belirten Haluk Sert, maliyet-fiyat makasına dair şu ifadeleri kullandı: "İnşaat maliyetleri enflasyonun üstünde bir artış gösteriyor. Özellikle akaryakıt zamları bu durumu daha da tetikliyor. Maliyetler yükseliyor ancak talep azlığından dolayı bu artış henüz fiyatlara tam olarak yansımadı. Kar marjlarından gidiliyor ancak bu durumun uzun sürmeyeceğini, sektörün hızla toparlanacağını öngörüyorum."

YABANCI TALEBİ DURDU: "DUBAİ'DE PANİK HAVASI VAR" Sermaye kaçışı ve jeopolitik risklerin etkisine değinen Sert, yurt dışına giden yatırımcıya dair çarpıcı bir tespitte bulundu: "Ortadoğu'daki savaşın etkisiyle yabancı talebi durma noktasına geldi. Öte yandan Türkiye'de kira çarpanlarının yükselmesi ve kiracı sorunları nedeniyle sermaye yurt dışına, özellikle Dubai'ye kaçtı. Ancak şu an Dubai'de konut edinen vatandaşlarımız arasında bir panik havası söz konusu. Savaş ortamı biter bitmez bu sermayenin ve yabancı talebinin yeniden Türkiye'ye döneceğini öngörüyorum."

İSTANBUL'DA 650 BİN KONUTLUK HEDEF Kentsel dönüşümün deprem gerçeği karşısındaki önemini hatırlatan Sert, süreci şöyle özetledi: "İstanbul'da hızla dönüşmesi gereken yaklaşık 650 bin konut var. Devletimizin kentsel dönüşüme verdiği destekler ve Emlak Konut ile TOKİ'nin projeleriyle süreç ciddi anlamda hızlandı. Güvenli konutlarda oturmamız için hem vatandaşın hem de müteahhitlerin taşın altına elini sokması gerekiyor. Özellikle Fatih gibi eski yapı stokunun yoğun olduğu bölgelerde dönüşüm daha zor olsa da devlet destekleriyle bu hareketlilik artacaktır."