Kişi başına 1.250 TL para yardımı! 18 yaşını dolduran herkes başvurabilir! e-Devlet'ten başvuran PTT'den nakit çekebiliyor!

Dar gelirli ailere yönelik devlet destekleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan ihtiyaç sahibi ailelere sosyal destek ödemelerinden binlerce vatandaş yararlanıyor. Başvuru işlemleri ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek ya da e – Devlet sistemi üzerinden giriş yapılarak geçrekleştiriliyor. Söz konusu ödemeler 850-1250 TL arasında yapılıyor. Henüz başvuruda bulunmamış aileler, Aile destek ödemesi başvuru nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyot. İşte, detaylar...