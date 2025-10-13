Kiralık ev ilanında bunu yazan yandı! Cezaya davetiye çıkarıyor

GEREKÇESİZ ZAMMA CEZA KESİLİYOR

İlanlarda kötü niyetli şekilde yapılan fiyat manipülasyonları da bakanlığın takibinde. Bu alanda kriter ise şu: Eğer 'genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan' ve 'haklı bir gerekçeye dayanmayan' zam varsa ceza kesiliyor. Geçtiğimiz günlerde bakanlık, vatandaşlardan ve CİMER üzerinden gelen şikayetler üzerine 9.5 milyon TL'ye ilana girilen bir taşınmazın, 18 gün sonra 13 milyon TL'ye yükseltildiği tespit etti. Başka bir ilanda, iki haftada 1 milyon TL'lik artış belirlendi. Bir diğer ilanda, sadece bir hafta içinde 1.5 milyon TL'ye yakın fiyat artışı görüldü. Bunların her birine 150 bin TL idari para cezası verildi. Bakanlığın sektöre yönelik yürüttüğü incelemeler sonucunda son dönemde 256 kişi hakkında 34.9 milyon lira idari para cezası uygulandı.