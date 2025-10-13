13 Ekim 2025, Pazartesi
Kiralık ev ilanında bunu yazan yandı! Cezaya davetiye çıkarıyor
Kira fiyatlarında yaşanan dalgalanma ile birlikte son dönemde kiralık konut ilanlarında yer alan ayrımcı ifadeler de tartışma yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde bir ilanda yer alan 'Emekliye kiralık değildir.' ifadesi tepki çekerken, olayla ilgili ilan sahibine para cezası uygulanmıştı. Ancak ilan sitelerinde yer alan ilanlarda hala ayrımcılık içeren ifadeler kullanıldığı görülüyor. Peki ev sahipleri ya da emlakçılar ilan verirken neleri talep edebilir? Hangi istekler cezayı beraberinde getirir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.10.2025 08:42 Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 08:42